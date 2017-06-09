Орудия труда каменного века нашли при раскопках в центре столицы

На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Как сообщается на сайте
столичной мэрии, они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.
Археологи обнаружили около дома 34/1 на Сретенке кремниевый резец, который представляет собой орудие с заостренным краем. Древние люди использовали его для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней. Резец считается одной из самых древних находок, обнаруженных по программе благоустройства "Моя улица", его относят к эпохе неолита (V–III тысячелетия до нашей эры). Она завершает период каменного века, когда люди в основном пользовались каменными, костяными и деревянными орудиями труда.
"Для археологов такая древняя находка очень важна. Она подтверждает нашу теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена. Мы понимаем, что этот район был в том числе заселен древними людьми. И это происходило задолго до того времени, как здесь появились улицы, дома", — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Кроме того, во время работ по программе "Моя улица" в районе дома 10 на Покровском бульваре нашли еще один артефакт каменного века — фрагмент концевого скребка, который относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Их применяли для работы со шкурами животных, выскребая с внутренней стороны, чтобы они становились более тонкими и мягкими, а затем кроили кремниевыми ножами на части, чтобы сшить одежду.
Древние скребок и резец нашли их в более позднем культурном слое, который относится к XVI–XVII векам нашей эры. Не исключено, что они попали на поверхность из более глубоких и древних культурных слоев случайно в ходе земляных работ, которые проводились в городе 400–500 лет назад. В будущем находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.
Кроме того, недавно на той же Сретенке была найдена финно-угорская "шумящая" подвеска
X-XII веков. Это женское украшение из бронзы длиной около четырех сантиметров и шириной в два сантиметра. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика, звенящие при движении.
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую
XVII–XVIII веков, а в узких траншеях - десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте в прежние времена было плотное движение. А во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города в XVI веке. Рядом со рвом археологи нашли фрагменты керамики, обломки изразцов и медные монеты. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке
, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути с деревянными шпалами.