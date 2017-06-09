Орудия труда каменного века нашли при раскопках в центре столицы

9 июня 2017 г. Фундаменты древних церквей и часть первого водопровода обнаружили в столице

Археологи обнаружили фундаменты четырех церквей, снесенных в 1920-1930-е годы. Во время работ на Сретенке обнаружили колодец, который был частью первого водопровода общественного пользования, и так называемую "шумящую" подвеску.