Охотники за квартирами, убившие пенсионерку смертельным уколом, избежали пожизненного заключения

Московский городской суд вынес приговор членам банды, убивавшей пенсионеров смертельными инъекциями, чтобы завладеть их квартирами. Следствию удалось доказать не все эпизоды их преступной деятельности, злоумышленники приговорены к 19 и 18 годам колонии особого режима. Об этом пишет "Газета.Ru"
.
Мосгорсуд вынес приговор по делу банды черных риелторов, которые убивали пожилых людей из-за их квартир. 47-летний риелтор Виталий Студеникин, а также его неоднократно судимые сообщники Андрей Сизов и Валерий Семенов привлекли к себе внимание после смерти 62-летней пенсионерки Тамары Хохряковой, которой принадлежала квартира рядом со станцией метро "Сокольники". Перед смертью женщина успела позвонить соседке и рассказать, что неизвестный воткнул ей на улице в ногу шприц
, после чего ей стало плохо.
Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что незадолго до гибели пенсионерка заключила договор пожизненной ренты со Студеникиным, который обязался перечислить женщине определенную сумму и оплачивать коммунальные платежи. В беседе со следователем риелтор рассказал, что исправно выполнял договор ренты, и предположил, что Хохрякову убили местные наркоманы
.
Однако вскоре выяснилось, что незадолго до нападения на Хохрякову аналогичный случай произошел в поселке Мосрентген в Новой Москве. В квартиру к пенсионеру Алексеевичу Николаю пришел некий рабочий проверять счетчики на воду и попытался сделать мужчине смертельный укол. Жилец, бывший военный, смог отбиться от напавшего и рассказал полицейским, что тоже заключил договор ренты с риелтором Студеникиным.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили нападавших на пенсионерку Хохрякову. Ими оказались ранее судимые Сизов и Семенов. 52-летний Сизов был судим за различные насильственные преступления пять раз, 34-летний Семенов - за разбой, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и убийство. После задержания исполнители признались, что организатором нападений на пожилых людей был Студеникин. Для заключения договора пожизненной ренты он выбирал пенсионеров, которые имели либо хронические сердечно-сосудистые заболевания, либо проблемы с алкоголем. Своих будущих жертв черный риелтор искал через общественные и благотворительные организации
.
По мнению правоохранителей, преступники совершили еще несколько нападений по наводке Студеникина, однако в суде удалось доказать их причастность лишь к убийству Хохряковой и нападению на Алексеевича. Во время разбирательства все трое подсудимых перекладывали вину друг на друга. Сизов заявил, что заказчик подменил шприц и что убивать он никого не собирался. Студеникин же утверждал, что вина лежит на исполнителях, которые якобы не рассчитали дозу. В итоге Студеникин получил 19 лет лишения свободы, двое его подельников - по 18 лет колонии особого режима.