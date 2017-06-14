Охотники за квартирами, убившие пенсионерку смертельным уколом, избежали пожизненного заключения

23 декабря 2014 г. Умершая от укола москвичка оказалась не единственной жертвой "черных риелторов"

Пенсионерка Тамара Хохрякова погибла в июле от смертельной инъекции, сделанной неизвестными в подъезде. Организатором преступления оказался риелтор. По данным "МК", жертвами стали по крайней мере шесть человек.