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Охотники за квартирами, убившие пенсионерку смертельным уколом, избежали пожизненного заключения
16 июня 2017 г. | Время публикации 15:01 | Последние изменения 16:14
Рубрики: Криминал  
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Архив NEWSru.com
Московский городской суд вынес приговор членам банды, убивавшей пенсионеров смертельными инъекциями, чтобы завладеть их квартирами. Следствию удалось доказать не все эпизоды их преступной деятельности, злоумышленники приговорены к 19 и 18 годам колонии особого режима. Об этом пишет "Газета.Ru".

Мосгорсуд вынес приговор по делу банды черных риелторов, которые убивали пожилых людей из-за их квартир. 47-летний риелтор Виталий Студеникин, а также его неоднократно судимые сообщники Андрей Сизов и Валерий Семенов привлекли к себе внимание после смерти 62-летней пенсионерки Тамары Хохряковой, которой принадлежала квартира рядом со станцией метро "Сокольники". Перед смертью женщина успела позвонить соседке и рассказать, что неизвестный воткнул ей на улице в ногу шприц, после чего ей стало плохо.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что незадолго до гибели пенсионерка заключила договор пожизненной ренты со Студеникиным, который обязался перечислить женщине определенную сумму и оплачивать коммунальные платежи. В беседе со следователем риелтор рассказал, что исправно выполнял договор ренты, и предположил, что Хохрякову убили местные наркоманы.

Однако вскоре выяснилось, что незадолго до нападения на Хохрякову аналогичный случай произошел в поселке Мосрентген в Новой Москве. В квартиру к пенсионеру Алексеевичу Николаю пришел некий рабочий проверять счетчики на воду и попытался сделать мужчине смертельный укол. Жилец, бывший военный, смог отбиться от напавшего и рассказал полицейским, что тоже заключил договор ренты с риелтором Студеникиным.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили нападавших на пенсионерку Хохрякову. Ими оказались ранее судимые Сизов и Семенов. 52-летний Сизов был судим за различные насильственные преступления пять раз, 34-летний Семенов - за разбой, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и убийство. После задержания исполнители признались, что организатором нападений на пожилых людей был Студеникин. Для заключения договора пожизненной ренты он выбирал пенсионеров, которые имели либо хронические сердечно-сосудистые заболевания, либо проблемы с алкоголем. Своих будущих жертв черный риелтор искал через общественные и благотворительные организации.

По мнению правоохранителей, преступники совершили еще несколько нападений по наводке Студеникина, однако в суде удалось доказать их причастность лишь к убийству Хохряковой и нападению на Алексеевича. Во время разбирательства все трое подсудимых перекладывали вину друг на друга. Сизов заявил, что заказчик подменил шприц и что убивать он никого не собирался. Студеникин же утверждал, что вина лежит на исполнителях, которые якобы не рассчитали дозу. В итоге Студеникин получил 19 лет лишения свободы, двое его подельников - по 18 лет колонии особого режима.

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