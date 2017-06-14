В выходные в столице потеплеет Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru субботу, 17 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов, днем в Москве 19-21, по области 17-22 градуса. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 18 июня, также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13 градусов, по области 8-13 градусов, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В выходные в столице потеплеет, сообщает Гидрометцентр России . В, 17 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов, днем в Москве 19-21, по области 17-22 градуса. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду., 18 июня, также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 11-13 градусов, по области 8-13 градусов, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.



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