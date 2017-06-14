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Участвовавшие в торгах на подсветку зданий у Кремля компании попались на картельном сговоре
16 июня 2017 г. | Время публикации 16:46 | Последние изменения 16:48
Рубрики: Криминал, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило признаки картельного соглашения на аукционах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля, а также освещение транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе, сообщается на сайте ведомства. Из-за сговора цены на выполнение работ практически сохранились на начальном уровне, снизившись лишь на 1-5 процентов.

Антимонопольщики уточнили, что в картельном сговоре участвовали АО "Агентство развития перспективных технологий" ("АРПТ") и ООО "Прайм сервис". Эти фирмы подали в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, а затем отказались от дальнейшей конкурентной борьбы. Некоторые документы в составе заявок обеих компаний были полностью идентичны, совпадали наименования и заголовки файлов, сохраненных друг за другом с разницей в несколько секунд.

Также в заявках организаций оказалась одинаковой информация о технических характеристиках предлагаемых товаров, при этом заказчиком - московским департаментом топливо-энергетического хозяйства - не было предусмотрено конкретных показателей для этих товаров. В связи с этим в отношении обеих фирм регулятором возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Отметим, что "АРПТ" не впервые попадает под подозрения об участии в картельных сговорах. В апреле этого года блогер Иван Ежиков заметил, что конкурс на право проведения реконструкции на одном из участков Садового кольца прошел с очевидными нарушениями. В аукционе участвовали и конкурировали между собой две компании - "АРПТ" и "Техноконцепт", у которых в анкете был указан один и тот же телефон, а финансовым директором числился один человек - Дарья Чугуй. По мнению Ежикова, не заметить это в мэрии попросту не могли, а потому "круг участников преступления" может быть куда шире.

Как писал портал Znak, АО "Агентство развития перспективных технологий" существует с 2013 года. С 2014 года компания выполняет множество контрактов для московских предприятий, включая "Мосгортранс", "Моссвет", "Мосводоканал" и другие. В 2016 году компания заключила контрактов более чем на 2 миллиарда рублей: устанавливала подсветку зданий, занималась благоустройством улиц в ЦАО, мыла фасады. Примечательно, что генеральным директором "АРПТ" является Андрей Стрижевский. Он также является директором компании "Праймтелеком Юг", название которой подозрительно схоже с фирмой "Прайм телеком", связанной с "Техноконцептом". "АРПТ" и "Техноконцепт" на двоих получили право реконструировать пять участков Садового Кольца.
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Пятница, 16 июня 2017 г. // Последняя новость 16:46
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