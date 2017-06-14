Участвовавшие в торгах на подсветку зданий у Кремля компании попались на картельном сговоре

9 апреля 2017 г. Блогер обнаружил картельный сговор в конкурсе на реконструкцию Садового кольца

Конкурс на реконструкцию выиграли две компании, которые не только делят один городской телефон, но и имеют общего финансового директора. Кроме того, одна из этих фирм и вовсе не должна была быть допущена до участия в тендере.