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Концепцию благоустройства прибережных зон Москвы-реки подготовят к осени
16 июня 2017 г. | Время публикации 10:49
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Власти столицы готовят концепцию развития прибережных зон Москвы-реки, которые комплексно благоустроят и реорганизуют. Здесь появятся новые причалы, паромы, мосты, публичные пространства. Об этом говорится в документах ГАУ "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования Москвы", на которые ссылается M24.ru.

Концепцию подготовят к осени текущего года, она коснется прибережных зон в самых разных округах. Cпециалисты спроектируют новые публичные пространства рядом с рекой, их благоустройство, а также дополнительные причалы, паромы и мосты, которые улучшат связность разных берегов. Помимо этого, город сформирует принципы градостроительства рядом с Москвой-рекой и отрегулируют ветро- и шумозащиту территории, обустроит новые велодорожки. Власти спроектируют общественную и жилую застройку, а также новые транспортные маршруты.

Концепция предусматривает снижение уровня загрязнения воды и воздействия прибережных конструкций на экосистему реки. Также рядом с рекой появится новая навигация и парковочные места. Для подготовки проекта развития изучат опыт таких городов, как Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк и Шанхай.

Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко отметил, что для реализации проекта от прибережной зоны необходимо убрать все промзоны и заводы, порты на реке сделать только пассажирскими, а рядом с рекой создать много парков и скверов. Кроме того, для связности городских районов следует построить несколько транспортных и пешеходных мостов, которые могут быть двухэтажными. Другие эксперты отмечают, что вместо изучения зарубежного опыта стоит обратить внимание на опыт советских архитекторов и довоенного строительства набережных. Для улучшения экологического состояния реки от набережных нужно "отводить" транспортные потоки и превратить реку в способ передвижения.

Напомним, речное такси и маршрутки-катамараны собирались запускать в столице уже много раз и пока безуспешно, а организовать масштабную сеть частных перевозчиков в Москве невозможно. Тем не менее еще в 2014 году власти заявляли о том, что водное такси может стать регулярным видом общественного транспорта, в том числе за счет городских субсидий. Недавно стало известно, что в столице разрабатывают проект регулярных речных маршрутов: в первую очередь планируется активизировать участок от "Москвы–Сити" и маршрут от парка Коломенское до Братеево и Марьино.

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