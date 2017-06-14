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Архитектурное бюро Нормана Фостера пригласили к участию в программе реновации
16 июня 2017 г. | Время публикации 15:57 | Последние изменения 16:35
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Марат Хуснуллин | stroi.mos.ru
Власти Москвы могут привлечь европейских архитекторов к проектированию домов и районов по программе реновации жилья, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его цитирует "Интерфакс".

"По поручению Сергея Семеновича пригласили известные архитектурные бюро из Лондона. Кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", - рассказал Хуснуллин по итогам встречи мэра столицы Сергея Собянина со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster + Partners.

"У них колоссальный опыт создания городской среды. Один из наиболее ярких примеров - продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", - пояснил заммэра, добавив, что в ходе встречи власти также обсудили возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортно-пересадочных узлов. "По итогам совещания мы наметили, в каких проектах они будут участвовать в наших городских конкурсах", - сообщил Хуснуллин.

Отметим, что архитектурное бюро Нормана Фостера не в первый раз участвует в создании объектов в российской столице. Среди проектов, над которыми работало бюро, стоит вспомнить "Апельсин", который вызвал массовое недовольство москвичей, и "Хрустальный остров" в Нагатинской пойме - эти здания либо не появились на свет, либо очень сильно отличались от "оригинала". Многие проекты решили "доделать", чтобы получить нечто более реализуемое, однако доработчики значительно исказили авторский замысел, огрубив результат. В 2009 году Норман Фостер также был привлечен к проекту реконструкции музейного городка на Волхонке, однако его проект был признан неудачным, поскольку не вписывался в историческую застройку.

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