Архитектурное бюро Нормана Фостера пригласили к участию в программе реновации

14 октября 2013 г. Проект музейного городка на Волхонке оказался "в тупике"

По данным главного архитектора, скорректированный вариант проекта Фостера неудачен, новый вариант будет разработан с учетом сохранения исторической застройки. По его словам, проект с самого начала вызывал немало вопросов.