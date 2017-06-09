Гостиница и ТПУ появятся возле Савеловского вокзала к 2021 году Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



На площади Савеловского вокзала построят подземный пешеходный переход и гостиницу на 180 номеров с 60 парковочными местами. В рамках строительства ТПУ здесь реконструируют дороги и тротуары, поставят пять остановок общественного транспорта и специальные перроны для посадки и высадки пассажиров. Там же создадут дополнительные пешеходные переходы и оборудуют новое парковочное пространство на 18 мест для автомобилей и на 13 мест для такси. Территорию также озеленят и оборудуют дождевой канализацией.



Точных сроков утверждения готового проекта пока нет: до 2018 года планируется построить подземный переход, остановки общественного транспорта и благоустроить территорию, а гостиничный комплекс будет введен в 2021 году. Ранее сообщалось, что промзоны вокруг Савеловского вокзала планируется



Власти Москвы подготовили проект транспортно-пересадочного узла "Савеловская". Об этом сообщил портал M24.ru со ссылкой на Москомархитектуры.На площади Савеловского вокзала построят подземный пешеходный переход и гостиницу на 180 номеров с 60 парковочными местами. В рамках строительства ТПУ здесь реконструируют дороги и тротуары, поставят пять остановок общественного транспорта и специальные перроны для посадки и высадки пассажиров. Там же создадут дополнительные пешеходные переходы и оборудуют новое парковочное пространство на 18 мест для автомобилей и на 13 мест для такси. Территорию также озеленят и оборудуют дождевой канализацией.Точных сроков утверждения готового проекта пока нет: до 2018 года планируется построить подземный переход, остановки общественного транспорта и благоустроить территорию, а гостиничный комплекс будет введен в 2021 году. Ранее сообщалось, что промзоны вокруг Савеловского вокзала планируется застроить "достаточно большим объемом недвижимости".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 июля 2016 г. Промзоны вокруг Савеловского вокзала застроят недвижимостью

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