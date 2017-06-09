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Программа улучшения жилищных условий по реновации появится через месяц
16 июня 2017 г. | Время публикации 12:45
Рубрики: Законодательство  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
Механизм доплаты за квадратные метры для переселенцев по программе реновации планируется разработать уже через месяц. Об этом рассказал в эфире телеканала НТВ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит "Интерфакс".

"В течение месяца мы разработаем механизм доплаты для тех жителей, которые захотят в рамках программы реновации докупить дополнительные квадратные метры. Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить, за новую комнату", — сказал Хуснуллин. Кроме того, мэрия Москвы ведет переговоры со Сбербанком по организации льготной ипотеки. Льготная ипотечная ставка для желающих улучшить жилищные условия в рамках программы реновации может составить 8-8,5%.

Хуснуллин также добавил, что не ожидает проблем с необходимой при переселении инфраструктурой. "У нас не будет большого притока жителей. Реальный прирост населения за последние годы — 40-50 тысяч человек. Это не такой уж большой прирост для 12-миллионного мегаполиса. Проблем по "социалке" и сфере обслуживания мы не видим", — подчеркнул заммэра.

Чиновник напомнил, что программа реновации гарантирует переселенцам квартиры с таким же количеством комнат, как и в прежнем жилье, однако нежилая площадь, включая кухню, санузлы и прихожую, вырастет. Людей будут переселять в дома средней этажности."Мы для себя считаем, что среднеэтажный район будет в пределах 14 этажей. Житель получает квартиры по площади на 30% больше, а первые этажи будут нежилыми, появляются системы сервиса, досуга", - заявил чиновник.

Напомним, столичные власти разработали информационный буклет с образцами отделки в домах, предназначенных для переселения по программе реновации, и пообещали выпустить печатную версию альбома с основными характеристиками отделки квартир для размещения в так называемых "шоу-румах", где с ними смогут ознакомиться все желающие. Однако эксперты раскритиковали внешний вид новых квартир, отметив, что вместо обещанного комфорт-класса речь идет лишь об эконом-классе, материалы неэкологичны и опасны, а мэрия всеми силами старается сэкономить.

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