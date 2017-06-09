Программа улучшения жилищных условий по реновации появится через месяц

14 июня 2017 г. Закон о реновации жилья в Москве приняли в окончательном чтении за 20 минут

"За" проголосовало 399 депутатов Госдумы, "против" - два, один воздержался. Законопроект начали рассматривать пятым вопросом в повестке и успели принять примерно за 20 минут, после чего депутаты ушли на перерыв.