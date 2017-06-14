На слушания по застройке Воробьевых гор не пустили независимых экспертов и даже созванную мэрией рабочую группу

23 мая 2017 г. Канатная станция "Лужники" будет зеркальной

Станция "Лужники" будет представлять собой прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. В ночное время станция будет эффектно подсвечиваться.