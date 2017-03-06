Несколько автобусных маршрутов изменятся из-за открытия новых станций метро

16 марта 2017 г. В столице открыли участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Раменки"

Столичный мэр поблагодарил строителей подземки за "уникальный объект". По его словам, поезда на новом участке будут ходить с интервалом около шести минут, однако впоследствии его планируется сократить до 90 секунд.