Несколько автобусных маршрутов изменятся из-за открытия новых станций метро

В связи с открытием новых станций
Калининско-Солнцевской линии метро, с 17 марта будут изменены ряд маршрутов следования наземного транспорта. Об этом сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".
Так, автобусы маршрута N133
, ранее ходившие от остановки "Метро "Профсоюзная" до "Дворца культуры МГУ", теперь будут доезжать до станции метро "Ломоносовский проспект". Маршрут N715к
продлевается до станции метро "Раменки", а автобусы N788
от 5-го микрорайона Солнцево начнут следовать до станции метро "Раменки" вместо "Проспекта Вернадского".
Кроме того, на маршруте автобуса N806
появится дополнительная остановка "Метро "Раменки", а полуэкспрессный маршрут N902
начнет останавливаться на остановке "Метро "Ломоносовский проспект" у дома N3 по Мичуринскому проспекту.