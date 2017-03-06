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Несколько автобусных маршрутов изменятся из-за открытия новых станций метро
16 марта 2017 г. | Время публикации 18:55
Рубрики: Общественный транспорт, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В связи с открытием новых станций Калининско-Солнцевской линии метро, с 17 марта будут изменены ряд маршрутов следования наземного транспорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".

Так, автобусы маршрута N133, ранее ходившие от остановки "Метро "Профсоюзная" до "Дворца культуры МГУ", теперь будут доезжать до станции метро "Ломоносовский проспект". Маршрут N715к продлевается до станции метро "Раменки", а автобусы N788 от 5-го микрорайона Солнцево начнут следовать до станции метро "Раменки" вместо "Проспекта Вернадского".

Кроме того, на маршруте автобуса N806 появится дополнительная остановка "Метро "Раменки", а полуэкспрессный маршрут N902 начнет останавливаться на остановке "Метро "Ломоносовский проспект" у дома N3 по Мичуринскому проспекту.
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