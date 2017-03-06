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Погода в Москве в ближайшие дни продолжит опережать календарь
16 марта 2017 г. | Время публикации 16:15
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В столичном регионе до конца этой недели, а также в начале следующей сохранится аномально теплая для этого времени года погода. Средняя температура предстоящей пятидневки будет превышать норму, в среднем, на 5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В пятницу в Москве ночью ожидается от минус 2 до 0, днем - плюс 6-8 градусов. В субботу могут быть небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет колебаться в районе нуля, днем в городе потеплеет до плюс 7-9. В воскресенье местами также пройдут небольшие осадки, ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду, но температура сохраниться примерно на том же уровне: ночью от 0 до плюс 2, днем 6-8 градусов выше нуля.

В начале следующей недели регион окажется под влиянием циклонов, которые будут проходить севернее. Они обеспечат перемещение по территории Москвы и Подмосковья воздушных масс с запада и юго-запада. Температура с понедельника существенно не изменится, а осадки если и будут, то небольшие.

Средняя температура первой половины марта в Москве составила 2,7 градуса, что на 6,3 градуса выше нормы. За эти дни выпало 15 миллиметров осадков (44 процента от месячной нормы).
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Пятница, 17 марта 2017 г. // Последняя новость 16 марта 2017 г. 20:00
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