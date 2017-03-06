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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
16 марта 2017 г. | Время публикации 18:13
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Столичные спасатели в четверг вытащили из Москвы-реки мужчину, провалившегося под лед в районе улицы Ленинская слобода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. Накануне ведомство предупреждало горожан, что в связи с аномальным теплом опасный для прогулок по льду сезон в этом году начался раньше, чем обычно.

Инцидент произошел в 16:15, и на него оперативно среагировали работники поисково-спасательной станции "Крымский мост". Мужчина был обнаружен в 50 метрах от берега. После того, как пострадавшего вызволили из воды, он был передан прибывшему на место наряду скорой помощи.
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