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Столичная полиция задержала журналиста "Новой газеты" по запросу узбекских спецслужб
16 марта 2017 г. | Время публикации 14:26
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Корреспондента "Новой газеты", уроженца Узбекистана Али Феруза днем в четверг задержали столичные правоохранители. В настоящий момент Феруз находится в ОВД "Пресня", где с ним работает следователь. Не исключено, что журналист будет экстрадирован на родину.

О задержании корреспондента "Интерфаксу" сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы", - заявил Муратов.

По его словам, биография Феруза ранее досконально проверялась Министерством внутренних дел России. За те два года, что он работает в редакции "Новой газеты", никаких претензий к нему не было.

"Сам Феруз сейчас находится в ожидании получения российского вида на жительство. Он сам родился и учился на Алтае", - добавил Муратов, подчеркнув, что "категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами" в отношении журналиста.

К делу были привлечены адвокаты, чтобы помешать экстрадиции Феруза в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в России. По словам Муратова, "счет идет буквально на часы".
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Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 14:26
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