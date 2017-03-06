Столичная полиция задержала журналиста "Новой газеты" по запросу узбекских спецслужб Рубрики: Общество

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О задержании корреспондента



По его словам, биография Феруза ранее досконально проверялась Министерством внутренних дел России. За те два года, что он работает в редакции "Новой газеты", никаких претензий к нему не было.



"Сам Феруз сейчас находится в ожидании получения российского вида на жительство. Он сам родился и учился на Алтае", - добавил Муратов, подчеркнув, что "категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами" в отношении журналиста.



К делу были привлечены адвокаты, чтобы помешать экстрадиции Феруза в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в России. По словам Муратова, "счет идет буквально на часы". Корреспондента "Новой газеты", уроженца Узбекистана Али Феруза днем в четверг задержали столичные правоохранители. В настоящий момент Феруз находится в ОВД "Пресня", где с ним работает следователь. Не исключено, что журналист будет экстрадирован на родину.О задержании корреспондента "Интерфаксу" сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. "Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы", - заявил Муратов.По его словам, биография Феруза ранее досконально проверялась Министерством внутренних дел России. За те два года, что он работает в редакции "Новой газеты", никаких претензий к нему не было."Сам Феруз сейчас находится в ожидании получения российского вида на жительство. Он сам родился и учился на Алтае", - добавил Муратов, подчеркнув, что "категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами" в отношении журналиста.К делу были привлечены адвокаты, чтобы помешать экстрадиции Феруза в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в России. По словам Муратова, "счет идет буквально на часы".



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