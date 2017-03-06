В ЦОДД подвели предварительные итоги сбора жалоб и предложений по улучшению движения

19 января 2017 г. Для москвичей открыли "книгу жалоб и предложений", связанных с дорожным движением

Транспортная комиссия ОП собирает сообщения о плохо отрегулированных светофорах, неправильно установленных дорожных знаках, проблемах с транспортом. Все сигналы проанализируют, лучшие идеи воплотят.