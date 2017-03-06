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В парке "Зарядье" появится ледяная пещера с тоннелями и арками
16 марта 2017 г. | Время публикации 11:13 | Последние изменения 12:27
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москомархитектура утвердила дизайн ледяной пещеры в парке "Зарядье". Искусственный "ледник" займёт площадь 220 квадратных метров и расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые подсветят встроенными светодиодами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Температура воздуха в ледяных тоннелях составит от минус пяти до минус 12 градусов: там будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать "папанинскую" одежду - тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина. Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран, на котором в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.

Ландшафтный парк "Зарядье" возводят на месте снесённой гостиницы "Россия". Он разделён на четыре природные зоны, характерные для страны: заливные луга, северный ландшафт, лес и степь. По подсчётам специалистов, парк будут посещать около десятка миллионов человек в год. "Зарядье" соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. Открыть его планируют к 870-летию Москвы в нынешнем году: одновременно с парком откроется часть медиацентра, где посетители смогут увидеть различные природные явления от полярного сияния до грозового неба.
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