В парке "Зарядье" появится ледяная пещера с тоннелями и арками

10 октября 2016 г. Посетители парка "Зарядье" смогут понаблюдать за северным сиянием и грозовым небом

Медиацентр "Зарядье" откроют одновременно с парком в следующем году. Одной из главных его достопримечательностей станет подвесной потолок с подсветкой, имитирующей различные природные явления.