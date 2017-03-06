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Школьник получил травму, упав с разрушившейся детской горки
16 марта 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 14:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика на горке на северо-западе Москвы. Как сообщается на сайте СК РФ по Москве, днем 9 марта ребенок, возвращаясь из школы, зашел на детскую площадку на улице Мневники и поднялся наверх, чтобы прокатиться с горки. Когда мальчик сел на горку, она вместе с ним упала на асфальтовое покрытие, и ребенок ударился головой об лед.

Мальчик был доставлен в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. Следователи допрашивают свидетелей и изучают сметно-техническую документацию игрового комплекса, а также материалов, из которых он был изготовлен. В ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям и бездействию руководства и сотрудников местного ГБУ "Жилищник" и подрядной организации, которая установила игровой комплекс на детской площадке.

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Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 14:26
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