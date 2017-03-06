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Общегородские субботники пройдут в столице 8 и 22 апреля
16 марта 2017 г. | Время публикации 08:07 | Последние изменения 10:50
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
Общегородские субботники, которые состоятся 8 и 22 апреля, пройдут на 75 площадках в столичных парках. Москвичам предложат помочь с весенней уборкой "Сокольников", парка Горького, "Музеона", сада "Эрмитаж", усадеб "Коломенское", "Царицыно" и Московского зоопарка. Для горожан подготовят музыкальные программы, квесты, кулинарные мастер-классы и другие развлечения. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие порядка 25 тысяч человек, которым выдадут перчатки, фартуки и весь необходимый инвентарь. При этом в некоторых крупных парках организуют сразу несколько площадок для субботников. Например, в Парке Горького можно будет поучаствовать в коллективном наведении порядка как на основной территории, так и на Крымской набережной и Воробьёвых горах. В эти же дни субботники пройдут по всему городу, в том числе во дворах, в районных скверах и на других территориях.
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Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 14:26
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