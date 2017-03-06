Мэрия передумала уничтожать музыкальные школы в угоду спорткомплексу, который якобы посещала дочь Путина Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Чиновники собирались расширить спортивный комплекс за счет строительства нового объекта на месте здания, располагающегося по адресу: Трехгорный вал, дом 2/4, строение 1. Сейчас там размещаются Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа имени Блажевича и хоровая школа имени Чеснокова.



Согласно запросам властей, новое здание включало бы залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте были предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания должна была превысить 5 тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.



Подобные известия не на шутку встревожили родителей учеников трех музыкальных школ, которые из-за планов мэрии оказались на грани закрытия. Москвичи



"Дождь" отмечает, что воспитанники спорткомплекса "Хамовники" неоднократно становились призерами международных соревнований. Среди них оказалась и Катерина Тихонова, которую агентство Reuters ранее называло дочерью Путина. Сам глава государства эту информацию не подтверждал, но и не опровергал. Столичный Департамент строительства отменил конкурс на проектирование дополнительного здания для споркомплекса школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники" на Трехгорном Валу. О том, что на сайте госзакупок появился соответствующий приказ, 16 марта сообщил телеканал "Дождь" Чиновники собирались расширить спортивный комплекс за счет строительства нового объекта на месте здания, располагающегося по адресу: Трехгорный вал, дом 2/4, строение 1. Сейчас там размещаются Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа имени Блажевича и хоровая школа имени Чеснокова.Согласно запросам властей, новое здание включало бы залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте были предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания должна была превысить 5 тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.Подобные известия не на шутку встревожили родителей учеников трех музыкальных школ, которые из-за планов мэрии оказались на грани закрытия. Москвичи написали обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой предотвратить ликвидацию учреждений, поскольку такой сценарий оставил бы около тысячи детей и студентов без музыкального образования."Дождь" отмечает, что воспитанники спорткомплекса "Хамовники" неоднократно становились призерами международных соревнований. Среди них оказалась и Катерина Тихонова, которую агентство Reuters ранее называло дочерью Путина. Сам глава государства эту информацию не подтверждал, но и не опровергал.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 марта 2017 г. Три музыкальные школы хотят закрыть ради строительства нового спортивного комплекса

Родители учеников трех столичных музыкальных школ, расположенных в одном здании, заявили о грядущем сносе здания и закрытии школ ради нового комплекса спортивной школы. В поддержку школ планируется провести концерт и флешмобы.

