Мэрия передумала уничтожать музыкальные школы в угоду спорткомплексу, который якобы посещала дочь Путина

Столичный Департамент строительства отменил конкурс на проектирование дополнительного здания для споркомплекса школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники" на Трехгорном Валу. О том, что на сайте госзакупок появился соответствующий приказ, 16 марта сообщил телеканал "Дождь"
.
Чиновники собирались расширить спортивный комплекс за счет строительства нового объекта на месте здания, располагающегося по адресу: Трехгорный вал, дом 2/4, строение 1. Сейчас там размещаются Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа имени Блажевича и хоровая школа имени Чеснокова.
Согласно запросам властей, новое здание включало бы залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте были предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания должна была превысить 5 тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.
Подобные известия не на шутку встревожили родителей учеников трех музыкальных школ, которые из-за планов мэрии оказались на грани закрытия. Москвичи написали обращение
на имя президента России Владимира Путина с просьбой предотвратить ликвидацию учреждений, поскольку такой сценарий оставил бы около тысячи детей и студентов без музыкального образования.
"Дождь" отмечает, что воспитанники спорткомплекса "Хамовники" неоднократно становились призерами международных соревнований. Среди них оказалась и Катерина Тихонова, которую агентство Reuters ранее называло дочерью Путина. Сам глава государства эту информацию не подтверждал, но и не опровергал.