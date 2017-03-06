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В столице открыли участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Раменки"
16 марта 2017 г. | Время публикации 12:34 | Последние изменения 13:34
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке Калининско-Солнцевской линии от станции "Деловой центр" до станции "Раменки". Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва". Столичный мэр поблагодарил строителей подземки, "которые своим самоотверженным трудом, профессионализмом, умением создали уникальный объект". По его словам, поезда будут ходить с интервалом около шести минут, однако впоследствии его планируется сократить до 90 секунд. А территорию около новых станций метро благоустроят в ближайшее время.

Станция "Минская" располагается под улицей Минская, на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Средний пассажиропоток на станции должен составить 8700 человек в сутки. Станция "Ломоносовский проспект" на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта оформлена графическими элементами в виде цифр, символизирующими точные науки и напоминающими о расположенном поблизости МГУ имени Ломоносова. Дизайн станции "Раменки" включает в себя силуэты деревьев на зеленом фоне.

Ожидается, что строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч жителей районов Раменки, проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Внуково и Московский. А до конца этого года планируется завершить строительство участка до станции метро "Рассказовка", пассажирское движение по которому будет запущено в начале 2018 года.
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