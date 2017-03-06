Городской велопрокат откроют в конце апреля

26 августа 2016 г. Электровелосипеды стали доступны на пяти станциях проката

Всего будет запущено шесть станций на 150 велосипедов: пять уже доступны, еще одна откроется до 15 сентября. Велосипед развивает скорость до 30 километров в час и заряжается на специальных стойках в течение 20 минут.