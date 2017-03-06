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Городской велопрокат откроют в конце апреля
16 марта 2017 г. | Время публикации 13:09
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Станции городского велопроката начнет работать в конце апреля 2017 года, с момента открытия пользователям будут доступны как обычные велосипеды, так и электровелосипеды. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе проекта городского общественного велопроката "Велобайк".

В прошлом году сезон велопроката в столице стартовал 21 апреля и завершился 1 ноября. В Москве действует 300 автоматических велосипедных станций, для аренды велосипедов необходимо зарегистрироваться в системе велопроката и оплатить абонемент при помощи банковской карты. Вернуть велосипед можно на любой станции, за исключением электровелосипедов, которые необходимо возвращать на специальные станции. За прошлый сезон пользователи совершили около полутора миллионов поездок.
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