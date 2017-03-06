Движение в центре Москвы вновь ограничат из-за репетиции парада Победы Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Ограничения будут действовать с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в ведомстве. В связи с репетицией предстоящего парада Победы в центре Москвы в пятницу, 17 марта, в течении двух с половиной часов будет ограничено движение. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.Ограничения будут действовать с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в ведомстве.



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