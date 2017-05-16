Юрист: "Активный гражданин" незаконно собирает и обрабатывает персональные данные в ходе голосования по реновации Рубрики: Общество

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



При этом, согласно официальному реестру операторов персональных данных, который ведется Роскомнадзором, ОАО "Электронная Москва" имеет право собирать и обрабатывать только данные людей или организаций, которым требуется электронно-цифровая подпись. Ни о каких данных в рамках проекта "Активный гражданин" речи не идет.



Привлечь внимание к проблеме предлагается, подав жалобу через сайт Роскомнадзора, для чего необходимо указать ФИО и почту. К сообщению нужно прикрепить скриншот страницы в "Активном гражданине", на которой запрошены персональные данные: при этом автор жалобы должен быть законным участником голосования, то есть собственником квартиры в сносимой пятиэтажке. Образец заявления приводится на сайте юриста.



Отметим, что москвичей беспокоит начавшееся досрочно голосование на проекте, объективность которого давно вызывает сомнения. Пользователи соцсетей пишут, что система позволяет проголосовать, даже если регистрация произведена с "левых" телефонов, а данные введены произвольно. Кроме того, к голосованию допускаются даже те, чьи дома



"Ради интереса зарегистрировался с двух, принадлежащих не мне номеров (при регистрации проблем не возникло никаких), выбрал пару домов из двух разных округов, проголосовал "за" и "против", ввел абсолютно рандомные фио, данные, адрес проживания и прочие "важные данные". Обе голосовалки прошли на ура", – пишет в Facebook житель Северного округа Москвы журналист Артем Хмелевский. "Моего дома нет в списках на реновацию. Но мне почему-то тоже можно проголосовать", – пишет еще один пользователь Facebook Дмитрий Мосин. Он выбрал первый дом из списка и ввел придуманные на ходу данные, а также смог высказаться еще по одной квартире, которой на самом деле у него нет. После голосования Мосин и Хмелевский получили баллы за участие в нем. По мнению участников, все это может обернуться многочисленными махинациями.



Противники программы реновации выяснили, что оператор сервиса "Активный гражданин" не имеет права собирать данные, которые просят у граждан в голосовании. Как пишет блогер и юрист Иван Ежиков, при голосовании предлагается указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, номер СНИЛС, финансово-лицевой счет. Все эти сведения относятся к разряду персональных данных.При этом, согласно официальному реестру операторов персональных данных, который ведется Роскомнадзором, ОАО "Электронная Москва" имеет право собирать и обрабатывать только данные людей или организаций, которым требуется электронно-цифровая подпись. Ни о каких данных в рамках проекта "Активный гражданин" речи не идет.Привлечь внимание к проблеме предлагается, подав жалобу через сайт Роскомнадзора, для чего необходимо указать ФИО и почту. К сообщению нужно прикрепить скриншот страницы в "Активном гражданине", на которой запрошены персональные данные: при этом автор жалобы должен быть законным участником голосования, то есть собственником квартиры в сносимой пятиэтажке. Образец заявления приводится на сайте юриста.Отметим, что москвичей беспокоит начавшееся досрочно голосование на проекте, объективность которого давно вызывает сомнения. Пользователи соцсетей пишут, что система позволяет проголосовать, даже если регистрация произведена с "левых" телефонов, а данные введены произвольно. Кроме того, к голосованию допускаются даже те, чьи дома не попали в предварительный список для голосования."Ради интереса зарегистрировался с двух, принадлежащих не мне номеров (при регистрации проблем не возникло никаких), выбрал пару домов из двух разных округов, проголосовал "за" и "против", ввел абсолютно рандомные фио, данные, адрес проживания и прочие "важные данные". Обе голосовалки прошли на ура", – пишет в Facebook житель Северного округа Москвы журналист Артем Хмелевский. "Моего дома нет в списках на реновацию. Но мне почему-то тоже можно проголосовать", – пишет еще один пользователь Facebook Дмитрий Мосин. Он выбрал первый дом из списка и ввел придуманные на ходу данные, а также смог высказаться еще по одной квартире, которой на самом деле у него нет. После голосования Мосин и Хмелевский получили баллы за участие в нем. По мнению участников, все это может обернуться многочисленными махинациями.



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