Восемь крупных районных парков благоустроят в Москве Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Зона отдыха Мещерское. Пректное решение | Зона отдыха Мещерское. Пректное решение | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Для активного досуга в этих парках организуют спортплощадки, откроют пункты проката инвентаря. Например, в "Терлецкой дубраве" появится площадка с песком для игры в пляжный волейбол, теннисный корт, благоустроенный пляж, а также лодочная станция. Своя лодочная станция и пляж с лежаками будут и в зоне отдыха "Мещерское". Для прогулок вдоль Мещерских прудов обустроят деревянную набережную. А в Братеевской и



Новый парк площадью 16 гектаров создадут на юго-западе Москвы рядом с Эндокринологическим научным центром в Академическом районе. Еще одна зеленая зона появится на месте завода имени Лихачева. В основу концепции парка заложена идея паблик-арта - искусства в городском пространстве. Центральным элементом станет пергола - увитая зеленью терраса длиной полтора километра. Она обогнет весь парк, в котором расположатся кафе и рестораны, а также пункты проката велосипедов, роликов и другого инвентаря. Сооружение по форме будет напоминать конвейерную цепь, отсылая к тому времени, когда на этой территории был завод. В ближайшее время в Москве начнется благоустройство восьми крупных городских парков. Среди них зона отдыха "Мещерское" в районе Солнцево, парк "Терлецкая дубрава" в районе Ивановское, территории Братеевской и Строгинской пойм Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также парк "ЗИЛ". Кроме того, благоустройство ждет главную площадь Зеленограда - площадь Юности, а также зеленую зону, расположенную в Академическом районе вблизи Эндокринологического научного центра. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.Для активного досуга в этих парках организуют спортплощадки, откроют пункты проката инвентаря. Например, в "Терлецкой дубраве" появится площадка с песком для игры в пляжный волейбол, теннисный корт, благоустроенный пляж, а также лодочная станция. Своя лодочная станция и пляж с лежаками будут и в зоне отдыха "Мещерское". Для прогулок вдоль Мещерских прудов обустроят деревянную набережную. А в Братеевской и Строгинской поймах проложат экотропы. Также в парках и зеленых зонах обновят систему освещения, создадут современные пункты охраны, также планируется высадить деревья и кустарники, разбить клумбы и цветники, засеять газоны многолетними травами. Во всех парках появятся новые дорожки из гравия, тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой, лавочки и беседки.Новый парк площадью 16 гектаров создадут на юго-западе Москвы рядом с Эндокринологическим научным центром в Академическом районе. Еще одна зеленая зона появится на месте завода имени Лихачева. В основу концепции парка заложена идея паблик-арта - искусства в городском пространстве. Центральным элементом станет пергола - увитая зеленью терраса длиной полтора километра. Она обогнет весь парк, в котором расположатся кафе и рестораны, а также пункты проката велосипедов, роликов и другого инвентаря. Сооружение по форме будет напоминать конвейерную цепь, отсылая к тому времени, когда на этой территории был завод.



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