Соцопросами для префектуры САО за бюджетные деньги займется компания ясновидящей

16 мая 2017 г. Префектуры потратят десятки миллионов рублей на соцопросы к муниципальным выборам

Московские префектуры потратят бюджетные деньги на карты "проблемных точек" в районах и исследования деятельности инициативных групп граждан. Это связано с подготовкой к выборам муниципальных депутатов и мэра.