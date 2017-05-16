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Соцопросами для префектуры САО за бюджетные деньги займется компания ясновидящей
16 мая 2017 г. | Время публикации 18:18
Рубрики: Общество  
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Префектура Северного административного округа
Социологические исследования для префектуры Северного округа Москвы за бюджетные деньги будет проводить организация, одной из владелиц которой значится победительница телешоу "Битвы экстрасенсов". Об этом сообщает в Twitter редактор портала "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.

О том, что столичные префектуры в преддверии выборов муниципальных депутатов и мэра потратят десятки миллионов рублей на масштабные социологические исследования, 16 мая сообщила газета "Коммерсант". Префектура САО, в частности, потратит как минимум 25,6 миллиона рублей из бюджета на "консультативное сопровождение" исполнительной власти в округе.

Контракт на 8,7 миллиона рублей, по данным издания, достался ООО "Центр продюсирования инноваций". Согласно информации из открытых источников, одной из владелиц компании является финалистка одного из сезонов телешоу "Битва эсктрасенсов" Фатима Хадуева. В задачу ООО "ЦПИ" по контракту входит ежемесячный опрос граждан о качестве работы исполнительной власти. Особое внимание уделяется "выявлению причин, препятствующих формированию конструктивных взаимоотношений населения и органов исполнительной власти САО".



Ранее сообщалось, что власти Москвы объявили более десяти конкурсов, победители которых должны создать карту "конфликтных" точек по районам, изучить инициативные группы граждан и отслеживать настроения жителей в социальных сетях. Подрядчикам также нужно будет "выбирать выигрышные темы", а затем организовывать "информационную работу в СМИ и блогосфере по популяризации" деятельности властей.
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