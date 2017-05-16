Судебные приставы спустя полгода занялись конфискацией Gelandewagen "мажора" Шамсуарова

Приставы спустя более полугода после судебного решения начали готовить к конфискации автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова. После скандальной гонки с полицией в мае 2016 года машину признали средством совершения преступления и вещественным доказательством. В октябре Гагаринский суд постановил изъять иномарку
в доход государства.
В Росимуществе сообщали, что внедорожник будет продан
как конфискованное имущество, но уточняли, что аукционы временно не проводятся. Теперь исполнительное производство о конфискации Gelandewagen возбуждено в Зюзинском отделе судебных приставов, сообщил "Коммерсанту FM"
представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Тимур Коробицын.
В апреле приставы объясняли проволочку с конфискацией тем, что необходимые бумаги якобы не поступили в службу. По другой версии, приставы побоялись предпринимать какие-либо действия раньше времени. "Имущество конфискуют в том случае, если это имущество являлось предметом уголовного преступления, либо преступники хотели получить это имущество. Вот так взять у человека и конфисковать его имущество, потому что он оскорбил представителя власти – это не совсем законно", – пояснил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.
Шамсуаров не раз демонстрировал свой Gelandewagen в соцсетях уже после суда. 15 мая в интернете широко разошелся видеоролик, где якобы Шамсуаров едет по разделительной полосе Нового Арбата
. Пользователи соцсетей связали решение приставов о конфискации машины с этим событием. Однако на записи не удается идентифицировать точное время заезда или увидеть водителя. Сам Шамсуаров сообщил в социальных сетях, что с мая прошлого года не садился за руль, а аккаунт, где появилось видео с очередным нарушением ПДД, ему не принадлежит.