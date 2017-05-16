Судебные приставы спустя полгода занялись конфискацией Gelandewagen "мажора" Шамсуарова

15 мая 2017 г. Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал издевательское видео с ездой по разделительной полосе

На записи, сделанной из салона машины, видно, как автомобиль выезжает из пробки на разделительную полосу и мчится по ней. Однако по кадрам не удается идентифицировать точное время "заезда" или увидеть водителя.