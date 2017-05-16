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Судебные приставы спустя полгода занялись конфискацией Gelandewagen "мажора" Шамсуарова
16 мая 2017 г. | Время публикации 10:23 | Последние изменения 11:20
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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АГН Москва
Приставы спустя более полугода после судебного решения начали готовить к конфискации автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова. После скандальной гонки с полицией в мае 2016 года машину признали средством совершения преступления и вещественным доказательством. В октябре Гагаринский суд постановил изъять иномарку в доход государства.

В Росимуществе сообщали, что внедорожник будет продан как конфискованное имущество, но уточняли, что аукционы временно не проводятся. Теперь исполнительное производство о конфискации Gelandewagen возбуждено в Зюзинском отделе судебных приставов, сообщил "Коммерсанту FM" представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Тимур Коробицын.

В апреле приставы объясняли проволочку с конфискацией тем, что необходимые бумаги якобы не поступили в службу. По другой версии, приставы побоялись предпринимать какие-либо действия раньше времени. "Имущество конфискуют в том случае, если это имущество являлось предметом уголовного преступления, либо преступники хотели получить это имущество. Вот так взять у человека и конфисковать его имущество, потому что он оскорбил представителя власти – это не совсем законно", – пояснил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.

Шамсуаров не раз демонстрировал свой Gelandewagen в соцсетях уже после суда. 15 мая в интернете широко разошелся видеоролик, где якобы Шамсуаров едет по разделительной полосе Нового Арбата. Пользователи соцсетей связали решение приставов о конфискации машины с этим событием. Однако на записи не удается идентифицировать точное время заезда или увидеть водителя. Сам Шамсуаров сообщил в социальных сетях, что с мая прошлого года не садился за руль, а аккаунт, где появилось видео с очередным нарушением ПДД, ему не принадлежит.
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