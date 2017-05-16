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Собянин и его заместитель дали полностью противоположные обещания о будущем квартир, построенных в рамках реновации
16 мая 2017 г. | Время публикации 18:50
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в течение одного дня сделали полностью противоположные высказывания о судьбе квартир в многоэтажных домах, которые будут построены в рамках программы реновации. По словам градоначальника, часть этих квартир будет выставлена на продажу, тогда как его заместитель, напротив, пообещал, что новые дома предназначены исключительно для переселенцев.

"Дома, которые будут построены в рамках реновации, предназначены только для собственников квартир в пятиэтажках. Продаж не будет", - цитирует Бочкарева ТАСС. Чиновник объяснил такое решение тем, что оно позволит не уплотнять застройку: к примеру, жителей двух пятиэтажных домов, подлежащих сносу, можно будет переселить в один многоэтажный дом. Какое количество многоэтажек необходимо построить, выяснится после подведения итогов голосования собственников квартир в домах из "сносного списка".

Буквально за несколько часов до этого интервью мэр Сергей Собянин в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что продавать квартиры в "реновированных" домах - это необходимость для города. "Москва сосредоточила ресурсы для того, чтобы дать старт этой программе, чтобы войти в нее, чтобы были оборотные ресурсы для продолжения этой программы, но затем, постепенно, необходимо часть жилья продавать желающим, по коммерческим, по рыночным ценам, для того, чтобы компенсировать часть затрат ", - подчеркнул градоначальник.

Он также констатировал, что все затраты компенсировать не удастся, а потому "объекты соцкультбыта, которые будут строиться, расширение улично-дорожных сетей, реконструкция, благоустройство" будет строиться за счет города. "Но мы и так эти объекты строим, и так этим занимаемся, это наша задача", - добавил градоначальник (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, в середине апреля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин также говорил, что тот объем квартир в новых домах, который необходим для переселения, получат жильцы снесенных домов, а "излишки" власти намерены продавать. Чиновник отметил, что продажи в домах, построенных в рамках программы реновации, стартуют сразу после переселения жильцов. По оценкам экспертов, чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого.
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