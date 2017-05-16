Программа реновации жилья в Москве начнется одновременно в нескольких районах

4 мая 2017 г. Программу реновации жилья в Москве могут "в экспериментальном порядке" начать уже в 2017 году

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что программу реновации "так или иначе" поддерживают 80 процентов москвичей, в том числе те, кто не живет в пятиэтажках. Протестные же настроения, по его словам, создают те, кого программа не касается напрямую.