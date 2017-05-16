Программа реновации жилья в Москве начнется одновременно в нескольких районах, сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. "Программа на 10-15 лет. Мы начнем программу одновременно там, где это возможно, не растягивая ее на многие годы. Будут строиться дополнительные объекты инженерной инфраструктуры", – цитирует Бочкарева РИА Недвижимость
.
По словам чиновника, в программе реновации нет "ничего фундаментально нового". "Вопрос жизнеспособности зданий возникнет у москвичей независимо от того, хотят они переселяться или нет", – заявил он. Бочкарев добавил, что программа реновации потребует корректировки адресно-инвестиционной программы (АИП) и объема строительства, который город планирует выполнять. "Безусловно, мы добавляем большее количество домов, которые надо построить", – сказал Бочкарев.
При этом в Москве продолжится выполнение государственной программы "Жилище", согласно которой в 2017-19 годах должно быть построено более 160 домов. "Однако эти дома строятся вне программы реновации, такой объем был утвержден раньше. Программа реновации потребует корректировки объемов строительства, и к этому числу домов будут добавлены новые", – приводит слова чиновника "Интерфакс"
.
По мнению Бочкарева, строителей "на первое время" реализации программы реновации должно хватить. "Но, возможно, мы будем привлекать подрядчиков из Московской области. Мы пока занимаемся оценкой потребностей", – сказал глава департамента. Напомним, программа реновации в экспериментальном режиме может начаться уже в 2017 году
, об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. С каких районов она может начаться, официально пока не сообщалось. Известно, что больше всего попадающих под снос домов находится на северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы.