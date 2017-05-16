Префектуры потратят десятки миллионов рублей на соцопросы к муниципальным выборам Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Фото NEWSru.com



Так, префектура Северного округа потратит из городского бюджета как минимум 25,6 миллиона рублей на "консультативное сопровождение" исполнительной власти в округе, включая "проведение общественно-политических исследований по изучению мнений граждан" о качестве работы исполнительной власти. Для этого планируется опрашивать не менее тысячи человек ежемесячно, а также спрогнозировать угрозы "негативных сценариев развития социальных ситуаций вследствие реализации градостроительных проектов". Компания также должна анализировать публикации в интернете и соцсетях, чтобы выяснить, как эти проекты влияют на отношение жителей к власти. Еще один проект должен помочь органам власти "влиять на информационное поле в округе".



На северо-западе столицы на "комплексный анализ СМИ и блогосферы" и "мониторинг тенденций формирования общественного мнения" намерены потратить 11,2 миллиона рублей, еще 6,5 миллионов уйдет на создание базы "фото- и видеоматериалов с массовых, публичных мероприятий, карты проблемных точек, "анализ позитивных, негативных и нейтральных" публикаций в СМИ и интернете и ежедневный мониторинг соцсетей. На северо-востоке столицы пройдет социологическое исследование по оценке эффективности деятельности органов власти: "поквартирные исследования" обойдутся в 5,2 миллиона рублей. Аналогичный конкурс объявлен на исследование по оценке муниципальной власти. А в Восточном округе планируется потратить два миллиона рублей на информационную информационную систему, которая "обеспечит постоянный мониторинг и оперативный сбор информации" из СМИ и соцсетей с "распределением сообщений на позитивные, негативные и нейтральные". Заказчика волнует упоминаемость местных чиновников, включая префекта, и тон сообщений о них.



В центре столицы объявлено несколько конкурсов по детальному анализу инициативных групп граждан - от специализации до состава участников. Подрядчик также должен будет проводить "анализ позитивных, негативных и нейтральных тем в СМИ" и интернете и создать "базу данных медиафайлов (фото- и видеоматериалов) о массовых и/или публичных мероприятиях. Компания должна будет сформировать "карты проблемных точек" и провести массовый опрос, касающийся оценки социально-экономической и общественно-политической ситуации" Он обойдется городскому бюджету еще в 8,5 миллионах рублей. Аналогичные исследования в Юго-Восточном округе обойдутся в 40,7 миллионов рублей, а на юго-западе столицы - в 28, 8 миллиона рублей. Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов провела конкурс на "информационно-аналитическую поддержку" своей деятельности, в которой особый акцент сделан на "институте общественных советников": оппозиция не раз обвиняла власть в использовании таких советников для агитации за своих кандидатов. Эти действия обойдутся в 5,4 миллиона рублей.



По словам источников, близких к мэрии, исследования проводятся перед сентябрьскими муниципальными выборами и выборами мэра: оппозиционный депутатский корпус может создать проблемы с "муниципальным фильтром", и власть намерена "зачистить" "проблемные точки" для формирования более лояльного и управляемого корпуса депутатов.В мэрии Москвы не смогли прокомментировать конкурсы: отметим, что на муниципальные выборы и выборы мэра может также повлиять скандал вокруг программы реновации: жители некоторых проблемных домов решили Московские префектуры потратят в этом году десятки миллионов рублей на консультации для местных органов власти и масштабные социологические исследования. Чиновники требуют от подрядчиков в том числе составить карты "проблемных точек" в районах и узнать все о деятельности инициативных групп граждан. Эксперт отмечает, что это подготовка к будущим выборам муниципальных депутатов и мэра, пишет "Коммерсант" Так, префектура Северного округа потратит из городского бюджета как минимум 25,6 миллиона рублей на "консультативное сопровождение" исполнительной власти в округе, включая "проведение общественно-политических исследований по изучению мнений граждан" о качестве работы исполнительной власти. Для этого планируется опрашивать не менее тысячи человек ежемесячно, а также спрогнозировать угрозы "негативных сценариев развития социальных ситуаций вследствие реализации градостроительных проектов". Компания также должна анализировать публикации в интернете и соцсетях, чтобы выяснить, как эти проекты влияют на отношение жителей к власти. Еще один проект должен помочь органам власти "влиять на информационное поле в округе".На северо-западе столицы на "комплексный анализ СМИ и блогосферы" и "мониторинг тенденций формирования общественного мнения" намерены потратить 11,2 миллиона рублей, еще 6,5 миллионов уйдет на создание базы "фото- и видеоматериалов с массовых, публичных мероприятий, карты проблемных точек, "анализ позитивных, негативных и нейтральных" публикаций в СМИ и интернете и ежедневный мониторинг соцсетей. На северо-востоке столицы пройдет социологическое исследование по оценке эффективности деятельности органов власти: "поквартирные исследования" обойдутся в 5,2 миллиона рублей. Аналогичный конкурс объявлен на исследование по оценке муниципальной власти. А в Восточном округе планируется потратить два миллиона рублей на информационную информационную систему, которая "обеспечит постоянный мониторинг и оперативный сбор информации" из СМИ и соцсетей с "распределением сообщений на позитивные, негативные и нейтральные". Заказчика волнует упоминаемость местных чиновников, включая префекта, и тон сообщений о них.В центре столицы объявлено несколько конкурсов по детальному анализу инициативных групп граждан - от специализации до состава участников. Подрядчик также должен будет проводить "анализ позитивных, негативных и нейтральных тем в СМИ" и интернете и создать "базу данных медиафайлов (фото- и видеоматериалов) о массовых и/или публичных мероприятиях. Компания должна будет сформировать "карты проблемных точек" и провести массовый опрос, касающийся оценки социально-экономической и общественно-политической ситуации" Он обойдется городскому бюджету еще в 8,5 миллионах рублей. Аналогичные исследования в Юго-Восточном округе обойдутся в 40,7 миллионов рублей, а на юго-западе столицы - в 28, 8 миллиона рублей. Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов провела конкурс на "информационно-аналитическую поддержку" своей деятельности, в которой особый акцент сделан на "институте общественных советников": оппозиция не раз обвиняла власть в использовании таких советников для агитации за своих кандидатов. Эти действия обойдутся в 5,4 миллиона рублей.По словам источников, близких к мэрии, исследования проводятся перед сентябрьскими муниципальными выборами и выборами мэра: оппозиционный депутатский корпус может создать проблемы с "муниципальным фильтром", и власть намерена "зачистить" "проблемные точки" для формирования более лояльного и управляемого корпуса депутатов.В мэрии Москвы не смогли прокомментировать конкурсы: отметим, что на муниципальные выборы и выборы мэра может также повлиять скандал вокруг программы реновации: жители некоторых проблемных домов решили идти самовыдвиженцами в муниципальные депутаты или же полагают, что нынешние депутаты плохо справляются со своими обязанностями.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 мая 2017 г. Скандал вокруг реновации повысил гражданскую активность москвичей и может повлиять на итоги выборов

По словам экспертов, москвичи, ранее не интересовавшиеся политикой, воспринимают реновацию как экспроприацию жилья. О системном протесте речь не идет, однако скандал вокруг реновации может повлиять на выборы мэра.

