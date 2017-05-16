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Покупатели квартир в Коммунарке вместо красивой картинки получили лес многоэтажек без инфраструктуры
16 мая 2017 г. | Время публикации 14:14 | Последние изменения 15:44
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
Инвестиционная компания "Авгур Эстейт" при строительстве жилого комплекса в поселке Коммунарка предлагала покупателям красивый план с удобной инфраструктурой, однако уже в ходе заселения резко изменила план строительства. Вместо объектов инфраструктуры и досугового центра там появились дополнительные жилые корпуса, перекрывшие свет в окна квартир. Результатов не дали ни обращение в Генпрокуратуру, ни шум вокруг строительства в СМИ. Об этом сообщает "Открытая Россия".

"Когда мы приобретали квартиры, застройщик радовал нас красивыми буклетами с проектом жилого комплекса, развитой инфраструктурой, садами, школой, многоуровневой парковкой, спортивно-досуговым центром, универмагом, зданием под офисы, парками, детскими площадками в каждом дворе", - жалуются жильцы, конфликтующие со строительной компанией уже два года.

Застройщик поменял генплан строительства на территории ЖК, как только люди начали вселяться в дома. Вместо культурно-досугового центра возник 16-этажный корпус, занявший огромное пространство и лишивший многие квартиры солнечного света. Культурно-досуговый центр разместили в отдаленном конце улицы, рядом стоящий детский сад поместили в один из дворов-колодцев, а одноэтажное административное здание заменили 14-этажным домом.

Попытка решить вопрос напрямую с застройщиком, а также обращения во все возможные инстанции не удались: по словам жителей, администрация Коммунарки была в курсе всех изменений еще на этапе ранней застройки, но во всех брошюрах и на официальном сайте ЖК на тот момент использовались изображения со старым генпланом. А документ, утверждающий новый план застройки, был подписан в выходной день.

Несмотря на то, что местные жители собрали уже больше трех тысяч подписей против строительства, застройщик продолжал настаивать на строительстве всех необходимых ему объектов. Чтобы убедить жильцов в необходимости постройки огромного корпуса, на его место предложили поставить "безумно огромный" торговый центр без единого инфраструктурного объекта. Проблемой заинтересовались в ОНФ и Госдуме, а также в СМИ, однако сюжет, снятый телеканалом "Москва 24", в эфир не вышел. "Сотрудники сказали, что откуда-то сверху распорядились ничего не публиковать", - говорят жильцы. А застройщик заявил, что строительство перенесут, "если разрешит мэр".

Подобная ситуация в Новой Москве не редкость: хотя власти называют ее территорией с развитой транспортной сетью, хорошей экологией и дешевой недвижимостью, на деле собственники живут в крохотных квартирках, играют с детьми на полиуретановых детских площадках, а обещанная "природа" видна только вдалеке из окна - где-то за стройками и болотом.
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