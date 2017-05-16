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Второе чтение законопроекта о "реновации" в Госдуме перенесли на 5 июля
16 мая 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 16:38
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы перенесено на 5 июля. Такое решение принято сегодня на Совете Думы, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Как сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в июне пройдут парламентские слушания законопроекта, а второе чтение состоится в июле после обсуждения поправок.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что парламентские слушания запланированы на 20 июня. "Они будут проведены в Большом зале Госдумы, такой формат означает широкое обсуждение, большое количество представителей с тем, чтобы максимально полно рассмотреть этот вопрос", - пояснил он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев добавил, что срок приема поправок ко второму чтению законопроекта будет продлен до 21 июня. По его словам, законопроект станет для москвичей "гарантией Конституции", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что столичные власти "абсолютно открыты для всех замечаний, для всех конструктивных предложений".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любое решение москвичей по итогам голосования по программе реновации будет учтено и выполнено. Однако скептики отметили, что во время голосования по реновации в системе "Активный гражданин" предлагается ввести ряд персональных данных, что прямо запрещено законом. Участники голосования в центрах госуслуг "Мои документы" также выявили уязвимость, позволяющую ставить под сомнение законность процедуры.
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