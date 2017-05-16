Сотрудников МФЦ заподозрили в подлоге при голосовании по реновации

16 мая 2017 г. Юрист: "Активный гражданин" незаконно собирает и обрабатывает персональные данные в ходе голосования по реновации

По сведениям блогеров, ОАО "Электронная Москва", ведающее системой, имеет право собирать только данные людей или организаций, которым требуется электронно-цифровая подпись. Москвичам предлагается обратиться в Роскомнадзор.