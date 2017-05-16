Сотрудников МФЦ заподозрили в подлоге при голосовании по реновации

Вслед за незаконным голосованием
на портале "Активный гражданин" пользователи соцсетей уличили в мошенничестве и сотрудников МФЦ, причастных к голосованию по проекту реновации. "Сегодня после полудня я оказалась свидетельницей того, как собственник квартиры в доме, включенном в список, пытался уточнить, о какой программе идет речь в заявлении", - пишет член инициативной группы "Я - житель Коптево" Елена Караваева в Facebook
.
По ее словам, сотрудница МФЦ не смогла ответить ни на вопрос о том, откуда взялся и кто утвердил бланк заявления, ни по каким критериям составлялся список. Вместо программы она предлагала ознакомиться с буклетом без выходных данных, на обложке которого упоминаются пятиэтажки, а в проекте об этажности домов нет ни слова. "Призвала на помощь начальницу. Та была без бейджика, полномочий своих подтвердить не смогла. И тоже все время отвечала невпопад".
Юрист, с которым собственник пришел в МФЦ, вызвал полицию, опасаясь превышения полномочий или даже подлога при голосовании. После того, как на место прибыла полиция, в центре появились юрист головного МФЦ и заместитель директора по внутренней безопасности, решившие часть вопросов. "В результате представители МФЦ записали под диктовку список нарушений, которые не позволяют им принимать заявления по голосованию. И выслушали рекомендацию - написать докладную вышестоящему начальству о невозможности исполнять порученное. Все я не запомнила, но про одно - очевидное - пришли к согласию все. Отсутствие как проекта, так и самой программы реновации", - пишет участница инициативной группы, отмечая, что по данному факту также было подано заявление в полицию.
"Думаю, что у этой истории будет продолжение. И, конечно, будут публикации от тех, кто герой", - заключает Караваева. Отметим, что еще ранее в московских центрах госуслуг "Мои документы", где началось голосование по программе реновации, начали выдавать образцы бланков с заранее вписанным вариантом "за"
.
Между тем общественный деятель Юлия Галямина, адвокат Сергей Панченко, юрист общественного вердикта Даниил Липин и юрист Андрей Петров создали так называемый Штаб защиты москвичей - правозащитный проект, цель которого - юридическая поддержка москвичей, выступающих против законопроекта о реновации. Первым шагом против реновации должна стать массовая подача жалоб собственников от имени себя, дома или квартала в прокуратуру Москвы.
Авторы жалобы, образец которой приводится в сообществе в Facebook
, отмечают, что постановление об учете мнения населения по проекту реновации, согласно которому вопрос о сносе жилых домов предлагается решать путем голосования и проведения собраний собственников, прямо противоречит статье 36 Жилищного кодекса РФ. "Проведение же в любой форме голосования о включении жилого дома в программу реновации – а фактически сноса – жилого дома является противозаконным и недопустимым", - отмечается в жалобе. Ее авторы требуют от столичной прокуратуры опротестовать противоречащее закону постановление правительства Москвы и потребовать признания его недействительным через суд, а также
внести представление об устранении нарушений закона.