ФАС проверит сомнительные закупки пиар-услуг властями Подмосковья

29 июля 2015 г. Нуждающимся в лечении и малоимущим сохранят льготы на проезд по Москве

Жителям Подмосковья, которым нужно лечиться в столице или с доходом ниже прожиточного минимума сохранят льготы на проезд в общественном транспорте Москвы, заявил губернатор. По его словам, власти "нашли понимание".