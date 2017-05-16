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ФАС проверит сомнительные закупки пиар-услуг властями Подмосковья
16 мая 2017 г. | Время публикации 14:39 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Партия "Яблоко" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить закупки на освещение деятельности правительства Московской области на признаки недобросовестной конкуренции, сообщают "Ведомости". В конкурсах на оказание услуг участвовали две компании, которые намеренно чередовали конкурентоспособные предложения, согласовывали свои действия и подавали предложения с использованием единой информационной инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой цены. Как отметил лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, речь идет о сговоре против конкурентов.

В пяти закупках пиар-услуг на сумму 1,8 миллиарда рублей в 2015-2016 годах участвовали компании "Телеканал 360 Подмосковье" и "Межрегиональные медиа". Основной учредитель обеих компаний - АО "Медиа Подмосковья", которым владеет региональное правительство. Более того, победители используют один номер телефона. Все другие заявки, по словам Митрохина, отклонялись, а потому снижение начальной цены контрактов не превышало 0,29 процента.

В связи с этим "Яблоко" попросило ФАС организовать внеплановую проверку и возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. По словам начальника отдела управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Натальи Кононовой, любое обращение в службу будет рассмотрено. Прецедент, подобный описанному выше, был в одном из регионов, и тогда ФАС признала нарушение, отметила Кононова.

В управлении Московской области по информполитике заявили, что власти провели семь конкурсов на оказание пиар-услуг: в шести было по два участника и отклоненных заявок не было вовсе, в одном - четыре участника и две заявки, отклоненные на основании закона. Жалоб на такое решение никто не подавал, заявила руководитель управления Анастасия Звягина.

На подмосковное правительство "работают" такие СМИ как телеканал "Подмосковье 360", газета "Подмосковье сегодня", информационное агентство РИАМО, радио "Наше Подмосковье" и издательство "Подмосковье". Все они уделяют много места и времени освещению деятельности регионального правительства и губернатора. Траты Подмосковья на саморекламу огромны: так, в первой половине 2015 года область выделила на освещение своей работы в СМИ 1,4 миллиарда рублей. Параллельно региональные власти отменили льготы на проезд в общественном транспорте. Решение затронуло около 1,3 миллиона подмосковных пенсионеров.
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