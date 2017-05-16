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Схема движения в районе стадиона "Открытие Арена" в Тушино изменится 17 мая и во время Кубка федераций
16 мая 2017 г. | Время публикации 19:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Схема дорожного движения изменится вечером 17 мая в районе стадиона "Открытие Арена" в Тушино из-за футбольного матча между "Спартаком" и "Тереком". Перекрытия и ограничения будут действовать с 16:30 до 23:30. Такая же схема будет использоваться во время матчей Кубка федераций, сообщается на сайте столичного департамент транспорта.

На Волоколамском шоссе будут запрещены остановка транспортных средств, поворот налево для проезда к южному дублеру и далее к Проектируемому проезду N 5484 (в районе Тушинской площади). На участках южного дублера ограничат въезд к Проектируемым проездам N 5219, N 5484 и через бывшую воинскую часть.

На Волоколамском проезде предусмотрен поворот только направо на северный дублер. Движение по Волоколамскому проезду и проезду Стратонавтов будет открыто только для аккредитованного транспорта. На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов, Сходненского тупика будет запрещена парковка и введен запрет остановки на всем протяжении.

На Летной улице перекроют сквозные проезды к южному дублеру Волоколамского шоссе. Также будет запрещен въезд на парковку перед ТЦ "Покровское-Стрешнево". В день матча закроется подземный пешеходный переход на особо охраняемую территорию "Канал имени Москвы". Через контрольно-пропускной пункт будут допускать только аккредитованный и общественный транспорт.

Остановки общественного транспорта "Метро "Тушинская" и "Клуб имени Чкалова" отменяются. В вечерний час пик в районе стадиона ожидаются затруднения, отметили в департаменте. Центр организации дорожного движения "убедительно просит" автомобилистов пользоваться общественным транспортом для поездок в район стадиона.

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Вторник, 16 мая 2017 г. // Последняя новость 19:40
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