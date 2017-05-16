Жителям центра Москвы пообещали выбор из нескольких вариантов нового жилья при расселении

Жители Центрального округа Москвы, чьи дома входят в программу реновации, смогут выбрать для переселения любой дом на одной из десяти стартовых площадок. Такое обещание дал на встрече с жителями 15 мая префект округа Владимир Говердовский. В предварительный список по программе реновации попали 75 домов в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Места для стартовых площадок, по словам префекта, найдены в каждом из них.
"Жителям могут предложить равнозначное жилье в любом из домов, построенных на стартовых площадках. Жителям предложат несколько вариантов, выбрать можно будет один раз", – цитирует выступление Говердовского РБК
. В Басманном, Пресненском и Красносельском районах найдено по три стартовых площадки, в Таганском – одна.
По словам префекта, в Басманном районе стартовый дом могут построить на территории бывшего Басманного рынка, на пустыре по адресу: Токмаков переулок, 25, и на Бакунинской, 60. Первые дома планируется ввести в строй уже в 2018 году. В Таганском районе разрабатывается документация для строительства многоквартирного дома площадью более 20 тысяч квадратных метров по адресу: улица Мельникова, 2.
В Пресненском районе для расселения пятиэтажек могут использовать 47-этажный дом в Мукомольном проезде, 5. По словам Говердовского, этот дом строится уже несколько месяцев, поэтому на него не распространяются требования к этажности по программе реновации. Напомним, власти ранее говорили, что для расселения домов будет строиться жилье в 10-14 этажей
.
Возможные стартовые площадки также найдены в Мещанском районе, который не вошел в программу реновации. Это пустырь за Театром Дурова и участок на улице Гиляровского. "Если будут дома, желающие принять участие в реновации [в Мещанском районе], мы будем вынуждены прорабатывать вопрос строительства стартовых домов", – заявил Говердовский. По его словам, новые дома будут включены в программу после того, как расселят те, что есть в списке.
На прошлой неделе заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти подготовили альбом с образцами качества домов для переселенцев и уровнем ремонта. "Вплоть до того, какой установим полотенцесушитель и выключатель, какие полы", – сказал он в интервью "Комсомольской правде"
.
В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства. Альбом будет опубликован в интернете в открытом доступе, как только официально начнется программа реновации, сообщил Хуснуллин. По его словам, будут использоваться "хорошего качества российские отделочные материалы, где это возможно. Если невозможно, используем импортные".
Упор будет делаться на монолитные дома
, но также планируется строить "модернизированные панельные многоэтажки". Каждый проект будет "практически индивидуальный". Хуснуллин также отметил, что затраты на коммунальные услуги за счет современной теплопроводности домов снизятся
. Архитекторы же советуют не обольщаться
картинками нового жилья, утверждая, что строительство по-прежнему идет по старым технологиям.