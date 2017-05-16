Жителям центра Москвы пообещали выбор из нескольких вариантов нового жилья при расселении

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7 мая 2017 г. Архитектор призвал москвичей не обольщаться картинками домов, которые построят в рамках реновации

По словам архитектора Алексея Кротова, "красиво покрашенные домики", которые демонстрирует мэрия, на самом деле построены по устаревшим стандартам. "Благотворительностью никто заниматься не собирается", - подчеркнул специалист.

28 апреля 2017 г. На месте снесенных по программе реновации кварталов появятся дома в 10-14 этажей