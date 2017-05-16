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Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе
16 мая 2017 г. | Время публикации 09:35 | Последние изменения 12:42
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Штормовое предупреждение объявлено в Москве в связи с усилением ветра. Как сообщили в столичном метеобюро, с 09.00 до 21.00 в Москве и Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами, скорость которого составит 15 метров в секунду и выше.

Погоду в Москве будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь. Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями и внимательнее выбирать места для парковки, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. В столице объявлен "желтый" уровень опасности, на улицах круглосуточно дежурят более 360 бригад ГУП "Мосводосток".

Кроме того, согласно показаниям сервиса "Яндекс.Пробки", пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов. Затруднения на дорогах отмечаются на юго-востоке, востоке, северо-востоке, западе и северо-западе МКАД в обе стороны. Кроме того, скорости снижены на северо-западе МКАД - до 30 км/ч. Движение осложнено на Ленинградском и Минском шоссе в сторону центра, на Новорязанском шоссе в обоих направлениях, Ярославском шоссе в сторону центра.

Внутри МКАД движение осложнено на кольцевых магистралях и центральных улицах. Так, загружено Третье транспортное кольцо - скорость потока составляет от 30 до 50 км/ч, а скорость движения транспорта на Садовом кольце составляет от трех до 50 км/ч. Согласно карте, основные затруднения наблюдаются на улице Новый Арбат, Никитском переулке, улице Мясницкая, Нижнем Кисельном переулке, улицах Знаменка, Тверская, Охотный Ряд, Якиманском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Каменном мосту.
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Вторник, 16 мая 2017 г. // Последняя новость 12:40
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