Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе Рубрики: Погода

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Погоду в Москве будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь. Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями и внимательнее выбирать места для парковки, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. В столице объявлен "желтый" уровень опасности, на улицах круглосуточно дежурят более 360 бригад ГУП "Мосводосток".



Кроме того, согласно показаниям сервиса



Внутри МКАД движение осложнено на кольцевых магистралях и центральных улицах. Так, загружено Третье транспортное кольцо - скорость потока составляет от 30 до 50 км/ч, а скорость движения транспорта на Садовом кольце составляет от трех до 50 км/ч. Согласно карте, основные затруднения наблюдаются на улице Новый Арбат, Никитском переулке, улице Мясницкая, Нижнем Кисельном переулке, улицах Знаменка, Тверская, Охотный Ряд, Якиманском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Каменном мосту. Штормовое предупреждение объявлено в Москве в связи с усилением ветра. Как сообщили в столичном метеобюро , с 09.00 до 21.00 в Москве и Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами, скорость которого составит 15 метров в секунду и выше.Погоду в Москве будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь. Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями и внимательнее выбирать места для парковки, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. В столице объявлен "желтый" уровень опасности, на улицах круглосуточно дежурят более 360 бригад ГУП "Мосводосток".Кроме того, согласно показаниям сервиса "Яндекс.Пробки" , пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов. Затруднения на дорогах отмечаются на юго-востоке, востоке, северо-востоке, западе и северо-западе МКАД в обе стороны. Кроме того, скорости снижены на северо-западе МКАД - до 30 км/ч. Движение осложнено на Ленинградском и Минском шоссе в сторону центра, на Новорязанском шоссе в обоих направлениях, Ярославском шоссе в сторону центра.Внутри МКАД движение осложнено на кольцевых магистралях и центральных улицах. Так, загружено Третье транспортное кольцо - скорость потока составляет от 30 до 50 км/ч, а скорость движения транспорта на Садовом кольце составляет от трех до 50 км/ч. Согласно карте, основные затруднения наблюдаются на улице Новый Арбат, Никитском переулке, улице Мясницкая, Нижнем Кисельном переулке, улицах Знаменка, Тверская, Охотный Ряд, Якиманском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Каменном мосту.



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