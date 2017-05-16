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Пути московского монорельса опустят на землю, но сохранят эстакады над дорогами
16 мая 2017 г. | Время публикации 16:09 | Последние изменения 16:41
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти решили провести реконструкцию монорельсовой системы, в ходе которой основная часть путей будет опущена на землю, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя московского департамента строительства Андрея Бочкарева. Планы мэрии относительно монорельса неоднократно менялись из-за его убыточности, не исключался даже полный демонтаж всей системы, но независимые эксперты называли наиболее логичным как раз вариант с "приземлением" линий.

По словам Бочкарева, часть конструкций монорельса планируется демонтировать так, что большая часть маршрута будет проходить по земле, однако останутся эстакады на пересечении линий с железнодорожными путями и автомобильными дорогами. В детали чиновник пока вдаваться отказался: проектирование реконструкции монорельса начнется только в следующем году, сроки работ и их стоимость в настоящий момент неизвестны. При этом представитель мэрии отметил, что реконструкция будет вестись за счет городского бюджета.

Ранее сообщалось, что часть трассы монорельса могут заменить трамвайной линией "для повышения эффективности" и "снижения себестоимости перевозок пассажиров". Озвучивались даже планы по соединению ее с северо-западной трамвайной сетью, но сейчас уже очевидно - реализовать подобную идею не получится из-за того, что свободный участок между Дмитровским шоссе и трамвайной линией на улице Костякова был отдан под строительство жилого комплекса.

Сам Бочкарев летом прошлого года утверждал, что у монорельса как вида транспорта нет никаких перспектив ни в Москве, ни в мире. "Монорельс может выполнять только локальные задачи и то развлекательно-туристического характера. Это дорогой и неэффективный транспорт. Во всем мире монорельс связывает крупные развлекательные или торговые комплексы", - утверждал тогда чиновник. Его мнение разделял и начальник московского метро Дмитрий Пегов, который говорил, что в нынешней экономической ситуации поддержание работы монорельса "просто нецелесообразно".

Напомним, в январе монорельс был переведен на экскурсионный режим работы. Поезда стали ходить с восьми утра до восьми вечера с получасовыми интервалами. Это неудобно тем, кто едет на работу раньше, а возвращается позже указанного промежутка времени. Власти объясняли свое решение тем, что после открытия новых станций метро и запуска Московского центрального кольца пассажиропоток на монорельсе резко сократился. Жители районов Бутырский, Марфино и Останкинский, через которые проходит трасса, с этим не согласились и собрали более тысячи подписей за возвращение прежнего графика работы монорельсовой системы.
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