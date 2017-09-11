На Avito было заблокировано объявление о продаже редких растений из парка "Зарядье"

12 сентября 2017 г. Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан

Вандалы повредили стеклянный купол парка "Зарядье", разбив его камнем. Пострадали конструкции так называемой "стеклянной коры" медиацентра, окно, а также деревья парка. На камеры видеонаблюдения вандалы не попали.