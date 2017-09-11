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Полиция разыскивает злоумышленников, напавших на главу штаба Алексея Навального
16 сентября 2017 г. | Время публикации 13:40
Рубрики: Общество  
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После нападения на главу штаба Алексея Навального Николая Ляскина на улице Гиляровского в Москве заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Личность нападавшего пока неизвестна.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт ГУ МВД России по столице, неизвестные напали на главу столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина в Москве. Активиста несколько раз ударили железной трубой по голове, когда он выходил из штаба в районе метро "Проспект Мира".

Пострадавший был госпитализирован на машине "скорой помощи" и после оказания помощи отпущен. "По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"", - сообщили в полиции.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие указанного преступления и задержания лица, его совершившего.
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