Пешеход был насмерть сбит трамваем на востоке столицы

19 августа 2017 г. Трамвай насмерть сбил пешехода на проспекте Мира

При этом в Мосгортрансе обвинили погибшего в трагедии, уточнив, что он переходил пути в неположенном месте, и напомнили, что необходимо "быть предельно внимательными, в особенности в темное время суток, и неукоснительно соблюдать ПДД".