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Пешеход был насмерть сбит трамваем на востоке столицы
16 сентября 2017 г. | Время публикации 12:20
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Очередное смертельное ДТП с участием трамвая произошло в столице. На востоке Москвы пешеход был сбит трамваем и скончался на месте от полученных травм. О похожем происшествии сообщалось в августе.

Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице, вечером 15 сентября в районе дома 26 по шоссе Энтузиастов водитель трамвая допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе добавили.

19 августа NEWSmsk.com сообщал о наезде трамвая на пешехода на Проспекте Мира, в результате которого человек скончался. Поздно вечером мужчина переходил пути в неположенном месте перед движущимся вагоном и был сбит.
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При этом в Мосгортрансе обвинили погибшего в трагедии, уточнив, что он переходил пути в неположенном месте, и напомнили, что необходимо "быть предельно внимательными, в особенности в темное время суток, и неукоснительно соблюдать ПДД".

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