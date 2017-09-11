Три новые станции салатовой ветки метрополитена в конце года примут пассажиров Рубрики: Метрополитен

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Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" планируется завершить до конца этого года, заявил в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Как сообщает



"Завершаются работы на станции "Верхние Лихоборы" и на станции "Петровско-Разумовская". Идёт отделка этих станций", - уточнил заммэра. Он добавил, что всего по итогам этого года планируется завершить строительство 19 станций метро, 42 км линий и двух электродепо.



Помимо участка Люблинско-Дмитровской линии, планируется открыть станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии (зелёная ветка), участок Калининско-Солнцевской линии (жёлтая ветка) до станции "Рассказовка", а также запустить пассажирское движение на первом участке второй кольцевой линии от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".



В свою очередь



Что касается строительства станций ТПК, то запуск первого его участка "Деловой центр - Петровский парк" в конце 2017 года позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити". В связи с окончанием строительства станции "Петровский парк" для движения транспорта вновь откроются Театральная аллея, которая ранее была занята строительной площадкой.



Строительство на втором участке "Петровский парк"-"Нижняя Масловка" протяженностью 1,9 км планируется завершить в 2018 г. Третий пересадочный контур будет включать в себя 28 станций. ТПК станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 км. Полностью запустить движение по Третьему пересадочному контуру планируется в 2020-2021 гг. Три новые станции салатовой ветки московского метро достроят к концу 2017 года. Также стало известно о ходе работ по строительству перехода от станции "Динамо" до станции "Петровский парк".Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" планируется завершить до конца этого года, заявил в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Как сообщает "Интерфакс" , эти три новые станции, по словам чиновника, уже практически готовы."Завершаются работы на станции "Верхние Лихоборы" и на станции "Петровско-Разумовская". Идёт отделка этих станций", - уточнил заммэра. Он добавил, что всего по итогам этого года планируется завершить строительство 19 станций метро, 42 км линий и двух электродепо.Помимо участка Люблинско-Дмитровской линии, планируется открыть станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии (зелёная ветка), участок Калининско-Солнцевской линии (жёлтая ветка) до станции "Рассказовка", а также запустить пассажирское движение на первом участке второй кольцевой линии от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".В свою очередь Агентство городских новостей "Москва" узнало, что переход между станцией "Динамо" и станцией Третьего пересадочного контура (ТПК) "Петровский парк" могут открыть в сентябре 2018 г. Как объяснил журналистам заместитель мэра Марат Хуснуллин, переход откроется только через год, поскольку на месте строительства "очень серьезные обводненные грунты".Что касается строительства станций ТПК, то запуск первого его участка "Деловой центр - Петровский парк" в конце 2017 года позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити". В связи с окончанием строительства станции "Петровский парк" для движения транспорта вновь откроются Театральная аллея, которая ранее была занята строительной площадкой.Строительство на втором участке "Петровский парк"-"Нижняя Масловка" протяженностью 1,9 км планируется завершить в 2018 г. Третий пересадочный контур будет включать в себя 28 станций. ТПК станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 км. Полностью запустить движение по Третьему пересадочному контуру планируется в 2020-2021 гг.



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