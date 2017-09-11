В Подмосковье из-за пятничного урагана пострадали семь человек, в том числе один ребенок Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Пятнадцатого сентября в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадало семь человек, из них один ребенок: в лечебных учреждениях находятся пять человек, из них один ребенок, двоим помощь оказана амбулаторно", - сообщает



Аэропорты работают в штатном режиме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет. Из-за шквалистого ветра на территории области повалено 86 деревьев в 31 муниципальном образовании Московской области - все распилены и убраны. Всего в ликвидации последствий урагана задействовали более 400 человек и около 100 единиц техники.



Ранее представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области сообщал, что в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок. Всем им оказана своевременная помощь. Ребенок доставлен с травмой головы в центральную городскую больницу Щелкова.



Днем 15 сентября и до ночи 16 сентября в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.



В Москве из-за шквалистого ветра пострадали не меньше восьми человек, сообщал ранее Семь человек пострадали при вчерашнем урагане в Московской области, пять из них находятся в больнице. Один из госпитализированных - ребенок."Пятнадцатого сентября в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадало семь человек, из них один ребенок: в лечебных учреждениях находятся пять человек, из них один ребенок, двоим помощь оказана амбулаторно", - сообщает РИАМО в субботу со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Московской области.Аэропорты работают в штатном режиме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет. Из-за шквалистого ветра на территории области повалено 86 деревьев в 31 муниципальном образовании Московской области - все распилены и убраны. Всего в ликвидации последствий урагана задействовали более 400 человек и около 100 единиц техники.Ранее представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области сообщал, что в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок. Всем им оказана своевременная помощь. Ребенок доставлен с травмой головы в центральную городскую больницу Щелкова.Днем 15 сентября и до ночи 16 сентября в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.В Москве из-за шквалистого ветра пострадали не меньше восьми человек, сообщал ранее NEWSmsk.com . Четверо пострадавших были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 сентября 2017 г. Шквалистый ветер повалил в Москве десятки деревьев, несколько человек получили травмы

На юго-западе Москвы из-за непогоды обрушилась теплотрасса: пострадали два случайных прохожих. Несколько человек травмированы упавшими деревьями. В Подмосковье вышли из строя несколько электроподстанций.

