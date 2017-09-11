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В Подмосковье из-за пятничного урагана пострадали семь человек, в том числе один ребенок
16 сентября 2017 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 11:06
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Семь человек пострадали при вчерашнем урагане в Московской области, пять из них находятся в больнице. Один из госпитализированных - ребенок.

"Пятнадцатого сентября в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений пострадало семь человек, из них один ребенок: в лечебных учреждениях находятся пять человек, из них один ребенок, двоим помощь оказана амбулаторно", - сообщает РИАМО в субботу со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Московской области.

Аэропорты работают в штатном режиме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет. Из-за шквалистого ветра на территории области повалено 86 деревьев в 31 муниципальном образовании Московской области - все распилены и убраны. Всего в ликвидации последствий урагана задействовали более 400 человек и около 100 единиц техники.

Ранее представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области сообщал, что в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок. Всем им оказана своевременная помощь. Ребенок доставлен с травмой головы в центральную городскую больницу Щелкова.

Днем 15 сентября и до ночи 16 сентября в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливня и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду.

В Москве из-за шквалистого ветра пострадали не меньше восьми человек, сообщал ранее NEWSmsk.com. Четверо пострадавших были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.
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