Олег Табаков отыграл спекталь в Москве на обезболивающих Рубрики: Культура

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"Зрители столичной "Табакерки" не знают, но вчера Олег Павлович Табаков играл перед ними на уколах. Ему стало плохо прямо перед выходом на сцену. У Табакова был сильный приступ боли", - сообщает



В сообщении также говорится, что Олегу Павловичу вызывали скорую помощь и предложили вовсе отменить спектакль, но он не согласился. Худрук театра потребовал укол обезболивающего и сказал, что отыграет. Первый звонок на спектакль прозвенел в 19.20, с опозданием в 20 минут.



Олег Табаков - советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988), лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Художественный руководитель МХТ имени Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка"). Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем "Чайка" в Москве, ему предложили отменить спектакль, но актер решил выйти на сцену после укола обезболивающего. В итоге спектакль начался с опозданием."Зрители столичной "Табакерки" не знают, но вчера Олег Павлович Табаков играл перед ними на уколах. Ему стало плохо прямо перед выходом на сцену. У Табакова был сильный приступ боли", - сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-аккаунт Mash.В сообщении также говорится, что Олегу Павловичу вызывали скорую помощь и предложили вовсе отменить спектакль, но он не согласился. Худрук театра потребовал укол обезболивающего и сказал, что отыграет. Первый звонок на спектакль прозвенел в 19.20, с опозданием в 20 минут.Олег Табаков - советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988), лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Художественный руководитель МХТ имени Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка").



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