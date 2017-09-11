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Синоптики рассказали о силе стихии, бушевавшей в пятницу вечером в столичном регионе
16 сентября 2017 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Шквалистый ветер, обрушившийся на Москву и Подмосковье в пятницу вечером, достигал 22 метров в секунду. Стихия повалила 150 деревьев и повредила 8 автомобилей.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт "Метеоновости", 15 сентября в результате прохождения холодного атмосферного фронта около 18 часов 15 сентября на Москву обрушился шквалистый ветер, его порывы достигали 22 метров в секунду.

"Наиболее сильные порывы ветра наблюдались в Михайловском – 22 метра в секунду, Домодедове – 20 метров в секунду, Шереметьеве и Внукове – 19 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Из-за стихии в Москве упали свыше 150 деревьев, повреждены восемь автомобилей. Поваленные деревья оперативно убрали в столице. Гроза и шквалистый ветер не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города.

Ранее NEWSmsk.com сообщал, что не меньше восьми человек в Москве получили разной степени травмы в ходе урагана, в том числе 10-летний мальчик. На юго-западе Москвы из-за непогоды произошло сползание грунта, которое привело к обрушению теплотрассы. В результате инцидента пострадали два человека - граждане Узбекистана. В Московской области вышли из строя несколько электроподстанций, известно о семи пострадавших.
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