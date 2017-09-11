Синоптики рассказали о силе стихии, бушевавшей в пятницу вечером в столичном регионе

15 сентября 2017 г. Шквалистый ветер повалил в Москве десятки деревьев, несколько человек получили травмы

На юго-западе Москвы из-за непогоды обрушилась теплотрасса: пострадали два случайных прохожих. Несколько человек травмированы упавшими деревьями. В Подмосковье вышли из строя несколько электроподстанций.