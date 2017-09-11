Волейбольный центр возле Парка Победы достроят по графику в следующем году Рубрики: Городская инфраструктура

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"Уже в следующем году закончится строительство крупного волейбольного комплекса мирового уровня на улице Василисы Кожиной около Парка Победы", - сообщает



"Это будет волейбольный центр мирового уровня, который сможет принимать любые соревнования, вплоть до чемпионатов мира", - отметил заммэра. Он подчеркнул, что рядом с волейбольным центром будет расширена улица Василисы Кожиной, также планируется построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути, связывающий волейбольный центр с Кутузовским проспектом.



Строительство волейбольного центра началось осенью 2015 года. Волейбольный центр строится в рамках крупного многофункционального комплекса, включающего апартаменты. Общая площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. метров, а объем инвестиций в строительство составит около 17 млрд рублей. Волейбольный центр станет базовой площадкой волейбольного клуба "Динамо". Согласно плану волейбольный центр мирового уровня возле Парка Победы в Москве планируется достроить в следующем году. Он станет базовой площадкой волейбольного клуба "Динамо"."Уже в следующем году закончится строительство крупного волейбольного комплекса мирового уровня на улице Василисы Кожиной около Парка Победы", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По его словам, строительные работы на этом объекте идут в полном соответствии с графиком."Это будет волейбольный центр мирового уровня, который сможет принимать любые соревнования, вплоть до чемпионатов мира", - отметил заммэра. Он подчеркнул, что рядом с волейбольным центром будет расширена улица Василисы Кожиной, также планируется построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути, связывающий волейбольный центр с Кутузовским проспектом.Строительство волейбольного центра началось осенью 2015 года. Волейбольный центр строится в рамках крупного многофункционального комплекса, включающего апартаменты. Общая площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. метров, а объем инвестиций в строительство составит около 17 млрд рублей. Волейбольный центр станет базовой площадкой волейбольного клуба "Динамо".



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