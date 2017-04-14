Матчи Кубка конфедераций не будут транслировать на улицах

Москва подготовилась к приему болельщиков Кубка конфедераций. Как сообщил в интервью официальному порталу
мэра и правительства столицы руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев, к турниру город украсят в стилистике Кубка, а к концу года в столице появятся новые информцентры для туристов.
Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию обучат английскому языку
.
По словам чиновника, организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Он расположится на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах, и вместит порядка 42 тысяч человек. Болельщики и волонтеры смогут ездить на общественном транспорте бесплатно
на протяжении всего чемпионата.
Также планируется развивать туристско-информационные центры, два из которых работают на Триумфальной площади и в здании ГУМа на Красной площади. После того, как к концу года в столице будет разработан и утвержден единый стандарт работы туристско-информационных центров, они могут появиться на крупных городских фестивалях, таких как "Путешествие в Рождество". Кроме того, осенью планируется открытие флагманского туристско-информационного центра в парке "Зарядье".
Между тем в марте сообщалось, что турнир не пользуется спросом
ни у москвичей, ни у иностранцев: продажи билетов на него оставляют желать лучшего. По мнению чиновников, сложившаяся ситуация связана с ограничениями со стороны FIFA: в одни руки на игры Кубка конфедераций продаются не более шести билетов.