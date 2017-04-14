Матчи Кубка конфедераций не будут транслировать на улицах

12 марта 2017 г. Власти Москвы обеспокоились темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу

Турнир, который должен стать своеобразной разминкой перед чемпионатом мира в 2018 году, совершенно не пользуется спросом как у москвичей, так и у иностранцев. В мэрии связывают ситуацию с политикой FIFA.