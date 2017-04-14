Центр экстремальных видов спорта с аэротрубой появится недалеко от парка "Кузьминки"

15 июля 2014 г. В Новопеределкино построят экстрим-центр с аэротрубой, пещерами и бассейном для серферов

В комплексе будет аэродинамическая труба высотой 30 метров, многоступенчатая спелеошахта, скалодром, бассейн с генератором волн, зал для мото- и велориала, тиры, тренажеры-симуляторы, киноконцертный зал.