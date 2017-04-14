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Центр экстремальных видов спорта с аэротрубой появится недалеко от парка "Кузьминки"
17 апреля 2017 г. | Время публикации 10:30 | Последние изменения 11:40
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москомархитектура согласовала проект строительства центра экстремальных видов спорта на Ставропольской улице, недалеко от парка "Кузьминки". Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, строительство центра экстремальных видов спорта начнется уже в этом году.

В шестиэтажном спорткомплексе площадью 4230 квадратных метров построят аэротрубу для полетов в воздушном потоке: строительство трубы позволит проводить чемпионаты мира по аэротрубному спорту, а парашютисты смогут тренироваться и выполнять в трубе акробатические трюки. Полетать со скоростью до 300 километров в час сможет любой желающий, пройдя предварительный инструктаж. Каждого посетителя обеспечат специальным комбинезоном, шлемом, очками и берушами. Рядом с трубой появится зона для зрителей, которые смогут наблюдать за полетами.

В центре экстремальных видов спорта также появится серфинг-тренажер с искусственной волной для обучения и катания на доске. Высоту волн можно будет регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора. Также в спорткомплексе откроют гимнастический зал и кафе.

О планах строительства экстрим-центра с аэротрубой, пещерами и бассейном для серферов говорилось еще несколько лет назад: сообщалось, что спортивно-развлекательный комплекс разместится возле деревни Орлово, недалеко от существующего горнолыжного склона, но затем о проекте долго не было слышно. В спортивную часть комплекса площадью почти 10 гектаров должны были войти аэродинамическая труба высотой 30 метров, многоступенчатая спелеошахта, бассейн с генератором волн и трибунами на 3 тысячи зрителей, глубоководный бассейн и медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны и медико-реабилитационный центр.
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