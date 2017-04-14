Вандалы осквернили могилы героев Великой Отечественной войны на Ваганьковском кладбище Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Архив NEWSru.com



В полицию обратилась дочь Героя Советского Союза Петра Марютина. По ее словам, инцидент произошел в период с 1 по 14 апреля. "С памятника было сколото фото отца, на котором он изображен с орденом на груди. Цветник разломан, а белая звезда, которая украшала памятник, валялась на другой могиле", – рассказала она



Также пропали фотографии с могил инженера Юрия Карпова и героя войны Александра Дивочкина. С обелиска на могиле Дивочкина спилили железную звезду. Охранники кладбища рассказали, что ночью 9 апреля спугнули на погосте хулигана, который орудовал зубилом у одной из могил. Администрация Ваганьковского кладбища пообещала восстановить могилы ко Дню Победы.



Петр Марютин был заместителем командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка 57-й смешанной авиадивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В войну совершил 126 боевых вылетов, за героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Александр Дивочкин участвовал в Демянских боях, сражениях на Курской дуге, освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен звания Героя Советского Союза. Неизвестные вандалы осквернили могилы героев Великой Отечественной войны на Ваганьковском кладбище. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ведется розыск злоумышленников.В полицию обратилась дочь Героя Советского Союза Петра Марютина. По ее словам, инцидент произошел в период с 1 по 14 апреля. "С памятника было сколото фото отца, на котором он изображен с орденом на груди. Цветник разломан, а белая звезда, которая украшала памятник, валялась на другой могиле", – рассказала она "Московскому комсомольцу" Также пропали фотографии с могил инженера Юрия Карпова и героя войны Александра Дивочкина. С обелиска на могиле Дивочкина спилили железную звезду. Охранники кладбища рассказали, что ночью 9 апреля спугнули на погосте хулигана, который орудовал зубилом у одной из могил. Администрация Ваганьковского кладбища пообещала восстановить могилы ко Дню Победы.Петр Марютин был заместителем командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка 57-й смешанной авиадивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В войну совершил 126 боевых вылетов, за героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Александр Дивочкин участвовал в Демянских боях, сражениях на Курской дуге, освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен звания Героя Советского Союза.



Предыдущая статья | Следующая статья

