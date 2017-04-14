Неизвестные вандалы осквернили могилы героев Великой Отечественной войны на Ваганьковском кладбище. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ведется розыск злоумышленников.
В полицию обратилась дочь Героя Советского Союза Петра Марютина. По ее словам, инцидент произошел в период с 1 по 14 апреля. "С памятника было сколото фото отца, на котором он изображен с орденом на груди. Цветник разломан, а белая звезда, которая украшала памятник, валялась на другой могиле", – рассказала она "Московскому комсомольцу"
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Также пропали фотографии с могил инженера Юрия Карпова и героя войны Александра Дивочкина. С обелиска на могиле Дивочкина спилили железную звезду. Охранники кладбища рассказали, что ночью 9 апреля спугнули на погосте хулигана, который орудовал зубилом у одной из могил. Администрация Ваганьковского кладбища пообещала восстановить могилы ко Дню Победы.
Петр Марютин был заместителем командира эскадрильи 288-го штурмового авиаполка 57-й смешанной авиадивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В войну совершил 126 боевых вылетов, за героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Александр Дивочкин участвовал в Демянских боях, сражениях на Курской дуге, освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Удостоен звания Героя Советского Союза.