Cоцсети возмутила детская стрижка "гитлерюгенд" в московской парикмахерской

12 февраля 2016 г. Книжный магазин на севере Москвы оштрафовали за пакеты с Гитлером

В одном из столичных книжных магазинов обнаружилась продукция, содержащая нацистскую символику. При том товары с изображениями свастики и портретов Адольфа Гитлера были доступны для приобретения всем желающим.