Cоцсети возмутила детская стрижка "гитлерюгенд" в московской парикмахерской

Москвичка Ольга Макарова опубликовала на своей странице в Facebook
фотографию из детской парикмахерской в торговом центре "Мега". Один из вариантов причёски для мальчиков называется "гитлерюгенд" - по названию молодёжной организации в нацистской Германии.
В Telegram-каналах, по которым разошлась картинка, пишут, что стрижки "гитлерюгенд" давно вошли в моду в парикмахерских: их характеризуют как "аккуратные и четкие", и общественного порицания это название не вызывало, сообщает Lenta.Ru
.
Представители парикмахерской в разговоре с порталом TJournal
пояснили, что стрижки с таким названием у них в ассортименте нет. Упоминания причёски "гитлерюгенд" на сайте студии действительно нет. "Это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек - мы делаем причёски для детей по желанию родителей", - заявили в парикмахерской.
Подобные скандалы в столице не редкость: в прошлом году суд оштрафовал магазин "Новый книжный М", расположенный неподалеку от станции метро "Речной вокзал". Проверка установила, что в магазине продавались подарочные пакеты, на которых были нанесены "орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах венок со свастикой в центре, в перевернутом виде, и изображение Адольфа Гитлера
". А в позапрошлом году магазинам пришлось убрать с полок антинацистский комикс "Маус"
из-за изображения свастики.