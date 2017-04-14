]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
апреля
pda
Поиск
Архив

Cоцсети возмутила детская стрижка "гитлерюгенд" в московской парикмахерской
17 апреля 2017 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:21
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Москвичка Ольга Макарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию из детской парикмахерской в торговом центре "Мега". Один из вариантов причёски для мальчиков называется "гитлерюгенд" - по названию молодёжной организации в нацистской Германии.

В Telegram-каналах, по которым разошлась картинка, пишут, что стрижки "гитлерюгенд" давно вошли в моду в парикмахерских: их характеризуют как "аккуратные и четкие", и общественного порицания это название не вызывало, сообщает Lenta.Ru.

Представители парикмахерской в разговоре с порталом TJournal пояснили, что стрижки с таким названием у них в ассортименте нет. Упоминания причёски "гитлерюгенд" на сайте студии действительно нет. "Это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек - мы делаем причёски для детей по желанию родителей", - заявили в парикмахерской.



Подобные скандалы в столице не редкость: в прошлом году суд оштрафовал магазин "Новый книжный М", расположенный неподалеку от станции метро "Речной вокзал". Проверка установила, что в магазине продавались подарочные пакеты, на которых были нанесены "орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах венок со свастикой в центре, в перевернутом виде, и изображение Адольфа Гитлера". А в позапрошлом году магазинам пришлось убрать с полок антинацистский комикс "Маус" из-за изображения свастики.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Книжный магазин на севере Москвы оштрафовали за пакеты с Гитлером
12 февраля 2016 г.
Книжный магазин на севере Москвы оштрафовали за пакеты с Гитлером
В одном из столичных книжных магазинов обнаружилась продукция, содержащая нацистскую символику. При том товары с изображениями свастики и портретов Адольфа Гитлера были доступны для приобретения всем желающим.
27 апреля 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.04.2017   17:00
2
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 17 апреля 2017 г. // Последняя новость 16:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>