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Сотрудников подмосковного питомника заподозрили в продаже больных животных
17 апреля 2017 г. | Время публикации 12:33 | Последние изменения 13:28
Рубрики: Животные  
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Москва 24
Руководство одного из питомников в Московской области зарабатывает на больных собаках, сообщает телеканал "Москва 24". Так утверждает семья, которая купила там щенка. По словам новых владельцев, сотрудники продали им больного пса, лечение которого обошлось дороже, чем его стоимость.

Щенка вельштерьера по кличке Джокер московская семья нашла по объявлению в интернете. Купив животное и привезя его домой, москвичи обнаружили у собаки блох, клещей и целый букет иных заболеваний, включая цистит и отек легкого. "Инкубационный период очень велик, это значит, что собака точно заболела там", – рассказала хозяйка. На все необходимые медикаменты семья потратила 30 тысяч рублей – больше стоимости самой собаки. Переговоры с владельцами питомника не увенчались успехом, и семья написала в полицию заявление с требованием компенсировать лечение и отдать документы на собаку.

В ответ на это в питомнике заявили, что женщина заплатила им лишь половину суммы, а проблемы начались по вине новых хозяев.Компенсировать траты на лечение заводчики отказываются. "Они хотели, наверно, продать за границу, раз они просили документы за границу. Это вымогатели, им не нужна была собака. Они ее купили для того, чтобы продать и заработать большие деньги", – заявила владелица питомника.

По мнению кинологов, покупая собаку просто как домашнего любимца, достаточно выбрать хороший по отзывам питомник с минимальным набором документов: метрикой щенка и ветеринарным паспортом. Если же планируется воспитывать ее как будущего чемпиона, необходимо убедиться в чистокровности родителей щенка и заключить с заводчиком договор со всеми гарантиями. Кроме того, питомник следует посещать в сопровождении опытного кинолога.

Подобные ситуации в столице не редкость: в прошлом году в поле зрения СМИ попала скандальная история с приютом "Эко Вешняки", где были обнаружены десятки трупов собак и кошек, а еще дышащие животные содержались в жуткой антисанитарии. По данным активиста волонтерского движения в защиту животных Дарьи Львовой, приют "Эко Вешняки" получил за два года более 300 миллионов рублей на благоустройство, однако для питомцев приют ничего не сделал. По некоторым данным, на директора приюта Веру Петросьян ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве. Однако ее организация продолжала выигрывать тендеры. А со столичной мэрии потребовали отчета о суммах, выделяемых на приюты.

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