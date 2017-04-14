Сотрудников подмосковного питомника заподозрили в продаже больных животных

25 мая 2016 г. Несколько столичных питомников заподозрили в сокрытии сведений о гибели животных

Прокуроры проверили 18 столичных приютов, из которых шесть принадлежат скандальной фирме "Эко". Многим из них грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Также продолжается проверка целевого использования бюджетных средств.