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Власти будут продавать излишки квартир в домах для переселенцев из сносимых пятиэтажек
17 апреля 2017 г. | Время публикации 14:16 | Последние изменения 15:52
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Global Look Press
Власти Москвы планируют продавать излишки квартир в новых домах, построенных под переселение для программы реновации жилья, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его цитирует "Интерфакс".

"Тот объем квартир, который нам необходим для переселения, получат жильцы снесенных домов, а дополнительный объем будем продавать", - сказал он, отметив, что продажи в этих домах стартуют только после переселения жильцов снесенных домов. Глава стройкомплекса подчеркнул, что объем предстоящей застройки по программе реновации будет зависеть индивидуально от каждого квартала.

Ранее советник мэра Москвы, депутат Государственной Думы РФ Владимир Ресин заявил, что по предварительным прогнозам, на месте снесенных в Москве пятиэтажек может быть построено около 60 миллионов квадратных метров нового жилья. В то же время в Союзе архитекторов России считают, что в рамках этой программы необходимо будет построить до 75 миллионов "квадратов", а выгода от сноса по сравнению с реконструкцией не очевидна: новое строительство создаст многократную нагрузку на город и исказит облик Москвы.

По словам экспертов, чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, для которых потребуются новые инженерные коммуникации, дороги и социальные учреждения, а скверов, парков, детских и спортивных площадок при повышении плотности заселения неизбежно станет меньше. Попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки, а внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы.

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